26.06.2018 17:58 • Recenzja do wersji 19.0.0.1088a

Używam od pół roku, mogę porównać go z innymi komercyjnymi pakietami - Norton Internet Security, AVG, Eset. Norton bez zarzutu - dodatkowo rewelacyjne wsparcie techniczne przez chat, AVG - skuteczny, ale reklamy w komercyjnej wersji są nachalne jak świadkowie **howy, Eset był dla mnie zbyt mało czytelny.

Program KIS jest przyjazny, czytelny. Skuteczność - tu mogę opierać się na testach; od wielu lat w ścisłej czołówce, powtarzalność wyników ma dla mnie większe znaczenie niż jednorazowy strzał programów, o których potem nikt nie słyszał. Bezpieczne Pieniądze - osobne okno przeglądarki do transakcji bankowych działa bardzo dobrze, sam antywirus i firewall (bo jest w zestawie w przeciwieństwie do jednej z recenzji) wykryły i ostrzegły mnie za każdym razem na testowych stronach i plikach zainfekowanych.

Co do ceny - jest standardowa, mając konto w ING każdy dostaje rabat 30%. Co do ostatnich doniesień o przesyłaniu danych do ZSRR ;) uważam je za polityczne - Kaspersky ogłosił ostatnio gotowość do otwarcia kodu.

Podsumowując - skuteczny, czytelny, polecam.