Kaspersky Safe Kids 1.0.5.1360

Kaspersky Safe Kids to darmowe narzędzie przeznaczone do kontroli rodzicielskiej, które umożliwia rodzicom ograniczenie pociechom dostępu do nieodpowiednich dla nich treści, ale nie tylko.

Oprogramowanie wyposażone zostało funkcje do zarządzania aktywnością internetową pociech, wykorzystania przez nie urządzeń i aplikacji. Umożliwia ograniczenie dzieciom dostępu do stron internetowych zawierających nieodpowiednie dla nich treści, a także decydowanie ile czasu spędzić one mogą przed komputerem lub z jakich aplikacji mogą korzystać. Zarządzanie Kaspersky Safe Kids odbywać się może zdalnie za pośrednictwem specjalnego serwisu, do którego dostęp wymaga posiadania profilu My Kaspersky.

Jeżeli możliwości bezpłatnej edycji Kaspersky Safe Kids okazały by się niewystarczające to producent udostępnia płatne wydanie Premium. Oferuje ono dodatkowo narzędzia do monitorowania lokalizacji dziecka, podglądu aktywności w portalach społecznościowych i korespondencji mobilnej (połączenia telefoniczne i wiadomości SMS) oraz powiadomień w czasie rzeczywistym w razie wykrycia podejrzanych czynności.

Kaspersky Safe Kids jest bardzo proste w użyciu i dysponuje polską wersją językową interfejsu. Aplikacja udostępniona została dla komputerów z systemem Windows i Mac OS, a także urządzeń mobilnych z Androidem i iOS-em.