27.04.2019 23:07 • Recenzja do wersji 15.0.19.0 (27.04.2019 )

Na początek istotne dane mojego komputera:

- system operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit

- system plików: NTFS

- skanowane nośniki: Dysk C: Hitachi HDT7210 32SLA 360 (320 GB) i dysk dodatkowy: Western Digital WD800JD-75MSA3 (80GB)

- zainstalowany program antywirusowy: F-Secure SAFE



Kaspersky Virus Removal Tool (zwany dalej KVRT) to kolejny skaner antywirusowy, który postanowiłem przetestować, pomimo że mam zainstalowany program antywirusowy.



KVRT jest przeznaczony do skanowania komputera z systemem Windows pod kątem wykrywania i usuwania złośliwego oprogramowania. Nie instaluje się w systemie, ale jest uruchamiany po pobraniu jako plik wykonywalny KVRT.exe (uruchamia się dosyć wolno).

Oferuje 3 typy skanowania: szybki (domyślny, z zaznaczonymi opcjami: System memory, Startup objects, Boot sectors), pełny (z dodatkową opcją System drive) oraz wybrane pliki; wykorzystałem wszystkie opcje, a czwarty skan wykonałem dodatkowo przy wyłączonym programie antywirusowym.



Wyniki:

skan 1 (szybki): czas: 2 min 40 sek, 3248 plików i komunikat: "nie wykryto zagrożeń"

skan 2 (pełny, ale tylko opcja System drive): czas: 2 godz, 13 min 12 sek (przy uruchomionej przeglądarce Cent Browser i 1 pliku tekstowym MS Office Word); "nie wykryto zagrożeń"

skan 3 (pełny, dysk E): czas: 5 min 52 sek, 14516 plików; "nie wykryto zagrożeń"

skan 4 (pełny, wszystkie 4 opcje skanowania zaznaczone, antywirus wyłączony): czas: 1 godz, 25 min 33 sek, 402684 pliki; nie wykryto zagrożeń

Widać wyraźnie, że przy drugim skanie działanie KVRT spowolnił włączony antywirus i otwarta przeglądarka (chyba jednak bardziej antywirus).



W sumie skaner spisał się dobrze, zgodnie z moimi oczekiwaniami, przeczesał dokładnie komputer, a po zakończeniu pracy wyświetlił wyniki w formie prostego, czytelnego raportu, nie pochłonął zbyt dużo zasobów procesora (tylko incydentalnie ok. 100%, a na ogół poniżej 50%). W wypadku problemów oferowana jest szczegółowa pomoc na stronie firmowej Kasperski Lab. KVRT jest pożytecznym narzędziem skanującym, choć nie zastępuje normalnego programu antywirusowego, nie zapewnia też ochrony komputera w czasie rzeczywistym. Polecam go zwłaszcza tym, którzy z zasady nie mają antywirusa na swoim komputerze, ale zastanawiają się czy jednak nie mieć.