02.06.2018 20:37 • Recenzja do wersji 2018 4.70

Kerish Doctor to zawsze numer 1 wśród programów do czyszczenia i optymalizacji komputera i nigdy nie usuwa plików których sam Windows mógłby używać. Może i jest płatny to racja, lecz za to bardzo tani bo tylko 52zł za licencję na rok dla max 3 komputerów i oferuje sporo ciekawych funkcji i wiele ciekawych rzeczy. Bardzo polecam stosować się tego programu i kupować subskrypcję do tego softu by wspierać nie tylko twórców, ale nawet sam program.