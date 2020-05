Pobierz progr​am

KiCad to wszechstronny i darmowy pakiet narzędzi, służących do rysowania schematów oraz projektowania płytek drukowanych PCB.

Oprogramowanie stworzone i rozwijane jest przez francuskiego naukowca Jean-Pierre Charrasa na zasadach open source. Bazuje ono ma bibliotece wxWidgets, dzięki czemu uruchomione może zostać na systemach Windows, Linux, Mac OS, Solaris czy FreeBSD. W jego skład wchodzi 5 oferujących spore możliwości narzędzi - edytor schematów (eeschema), edytor płytek drukowanych (pcbnew), przeglądarka plików Gerber (gerbview), aplikacja do przypisywania obudów elementów elektronicznych (cvpcb) oraz program do tworzenia elementów graficznych na płytkach (bitmap2component). Wszystkie one zarządzane są z poziomu głównego składnika, komponentu kicad.

Wszystkie przygotowane z użyciem pakietu KiCad projekty łatwo wyeksportowane mogą być do plików w formatach Postscript, SVG, Gerber RS274D/X, HPGL, DXF i Excellon.