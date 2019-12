Pobierz prog​ram

KiTTY to najpopularniejszy fork PuTTY, najlepszego klienta protokołów Telnet oraz SSH. Oferuje on wszystkie możliwości protoplasty, a dodatkowo wyposażony został w funkcje usprawniające obsługę zdalnych połączeń.

Narzędzie standardowo obsługuje połączenia Raw, Telnet, Rlogin, Serial oraz dodatkowo również Cygterm. Dostępne opcje konfiguracyjne pozwalają użytkownikowi dowolnie dostosowywać atrybuty zarówno połączeń, co również interfejsu graficznego okna konsoli.

KiTTY wyposażony został w mechanizm katalogowania wszystkich utworzonych sesji, tworzenia skrótów klawiszowych do predefiniowanych komend oraz skryptów autologowania. Inne dostępne funkcje to możliwość minimalizowania okna programu do zasobnika systemowego, dodatkowe opcje wiersza poleceń, prosty serwer do rozmów online oraz wbudowany edytor tekstu. Więcej informacji na temat nowości oraz sposobu ich uruchomienia znaleźć można na stronie projektu.

