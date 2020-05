Kiedy koniec pandemii koronawirusa? Porównaj dane na czytelnych wykresach

Udostępnij:

Pandemia koronawirusa trwa, a dla wielu osób głównym problemem jest niepewność w kwestii dalszego rozwoju problemu lub jego wygaszenia. Pomocne okazują się tutaj modele matematyczne i prognozy, ale także samodzielna analiza wykresów. Jednym z ciekawszych źródeł informacji może być serwis endcoronavirus.org, gdzie w prosty sposób można porównać sytuację w wielu krajach i próbować przewidzieć dalszy rozwój pandemii.

W serwisie stworzono trzy kategorie, do których przypisywane są przypadki poszczególnych krajów. Na wykresach widać natomiast dzienną liczbę nowych zakażeń. W ten sposób kraje dzielone są na te, które już pokonują koronawirusa, prawie to osiągnęły lub muszą jeszcze podjąć jakieś działania, by zapanować nad problemem.

Wśród wykresów nie brakuje tego informującego o sytuacji w Polsce, która w chwili tworzenia niniejszej publikacji, niestety zakwalifikowana jest do najbardziej niechlubnej z wymienionych grup. Warto jednak zwrócić uwagę, że ostatnia aktualizacja danych miała miejsce 4 maja, a więc równo tydzień temu – od tamtego czasu sytuacja najprawdopodobniej nieco się zmieniła.

Dane, które wykorzystuje serwis endcoronavirus.org pochodzą z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, a technicznie – z repozytorium, które można przejrzeć na GitHubie.

Jeśli szukasz innych źródeł informacji, które pomogą ci śledzić rozwój pandemii koronawirusa, sprawdź nasze propozycje, które opisaliśmy w odrębnej publikacji.