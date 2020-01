Kiedy nie ma żony... akwarium 2.0

Przyszedł taki moment, że prawie cały inwentarz żywy (żona, dziecko, beagle nr 1 i beagle nr 2) pojechały w cholerę ;> Ja z kolei z racji tej, że zostałe sam z rybami, postanowiła zafundować im nowy domek.

Tym razem nie będzie tanio i nie będzie z przymróżeniem oka. Sprzęt który wybrałem może nie jest najwyższej klasy, ale też nie jest tani.

Gwoli przypomnienia i ścisłości:

- akwarium 70 litrów

- filtr - zewnętrzny - zmieniony na model 303B z lampą UV (przydaje się na "zieloną wodę")

- filtr wewnętrzny - podżwirowy

- z racji ilości żyjątek różnorakich - podłoże dla krewetek, podłoże z drobnych kamieni (do 2 cm) i dużych (do 6) + dodatkowo łupki

- trzy korzenie

- dużo roślinek - liściaste, trawy, gęste i drobne

- dwie lampy LED

- napowietrzacz z regulacją

- indywidualna pokrywa

- automatyka opisana już wcześniej z tym, że osobna dla każdej lampy z funkcją ściemniania

1. Ale dlaczemu filtr pod żwirem?

Powodów jest kilka. Pierwszy i najważniejszy - to higiena w samym akwarium - w podłożu zawsze zbiera się najwięcej syfu (co tu dużo mówić... jak coś je, to robi też kupę ;p) a poza tym resztki pokarmu, coś tam zdechniętego małego, jakiś listek - itp. itd. Ten filtr serio działa i pomaga.

Drugi z powodów (pomijając lenistwo) to rośliny - ten kierunek filtrowania im pomaga.

Trzeci - filtr SunSun 303B jest na tyle mocny i duży, że bez problemu w razie potrzeby można założyć trójnik i "wlot" wody poza zaciąganiem jej z dna - zrobić również z tradycyjną rurką i koszykiem na końcu (nota bene - przez szpary w tym koszyku krewetki red cherry i inne poniżej jednego centymetra ze świeżego "narybku" przelatują jak szpaki koło czereśni. Jeśli chcecie je oszczędzić - koniecznie załóżcie siateczkę ochronną na koszyk.

A jak to wygląda w praktyce? Ano tak przed zasypaniem:

Potem jeszcze kilka ozdób...

Ułożenie, wysypanie podłoża... i tu dwie ważne uwagi - krewetki jeśli przebywają razem z rybami - lubią się chować, podobnie jak glonojady, warto zapewnić im odpowiednie schronienie w postaci jakiejś mini jaskini z kamieni, korzeni itp. No a jeśli już przy krewetkach jesteśmy, to podpowiem, że na podłożu nie warto oszczędzać. W przypadku filtrów podżwirowych nie może ono też być zbyt drobne. Odwdzięczy się nam w niedalekiej przyszłości ładnymi krewetami i pięknymi roślinami (rosną na nim jak szalone!).

Jak widzicie miejsca w których rosną rośliny - są z koszami - kosze możemy spokojnie wyciągnąć, nawet powinniśmy, ale żeby nie naleciało kamieni - chwilowo zostają.

Korzeń do szyby jest przyklejony silikonem akwarystycznym. Płotek z bambusa - klejem na gorąco (nie jest toksyczny i ryby go znoszą bez mrugnięcia okiem). Jaskinia ułożona z łupków - reszta po częściowym zalaniu wodą.

Częściowym... bo łatwiej sadzić rośliny.

UFAGA FASNE!!!! NIE WOLNO (BE, FE ZDECHNIE) wpuszczać tu ryb, nawet do odstanej wody. Trzeba ten cholerny podkład zalać i odczekać minimum 10h zanim zacznie działać... potem spuścić 80% wody i zalać nową. Poczekać następne 10h (ja poczekałem 2 dni bo czekałem na liany, które i tak nie doszły na czas ;p). No ale dzięki niemu woda będzie miała odpowiednią kwaśność, twardość i takie tam.

Zakładam, że ten etap za nami i uruchomiony został filtr zewnętrzny - pierwszy kosz - ceramika chropowata + kulki, drugi kosz - coś na wszelakiego rodzaju azotany, ostatni kosz... tu pewnie znowu wrzawa się podniesie - aczkolwiek, to nowe akwarium, korzenie bliżej nieokreślonego pochodzenia które wcześniej moczyłem w wodzie (i ta zmieniła kolor ze 3x w ciągu tygodnia ;p) więc... tak... WĘGIEL - przynajmniej na tydzień, góra dwa. Potem radykalnie mocno zmniejszamy jego ilość do powiedzmy - przy tej wielkości filtra 2-4 łyżek stołowych. Reszta - dorzucamy ceramiki.

Co nam to da? No może... jako ten laik co to się nie zna w ogóle pokazywał będę na czymś bardziej wymagającym - krewetkarium (Bangla już długo, opiszę go osobno.)

Znawcy zaraz znowu się odezwą... no ale - tak czy inaczej ta woda ma prawie miesiąc i jest czysta jak kryształ. Jej parametry sprawdzone testerem absolutnie nie wymagają jej wymiany. Jeśli boimy się, że straci swoje wartości odżywcze - polecam serię preparatów zoolek dla dedykowanych grup / celów (minerały itp. itd.). Dzięki temu nawet przypadkowo nie wyjałowimy wody ale będzie ona długo czysta. Kiedy będzie już konieczna podmiana - mówcie co chcecie, przy tym podkładzie leję kranówę zwykłą - żadna odstana itp. - około 25-30% jednorazowo wymieniam. To straszne... i niewiarygodne, ale nawet krewetki Taiwańskie mają się dobrze ;p

No ale wróćmy do akwarium zalanego wodą i "pracującego" przez 2 doby:

Ta mętna woda, to pozostałości z kamieni (pomimo, że były płukane), żwiru, korzeni, roślin itp. itd. Poza tym pracuje jeszcze podłoże - potem i tak 80% wody CIACH do kibla... i nowa - prosto z kranu :D Kolejna doba, podłoże zrobiło swoje - woda miękka, i cacy, filtr zrobił swoje - czysta i bez chloru i takie tam. Innymi słowy mówiąc - jest ok, wpuszczamy zwierzątka ;>

Zwierzątka musiały sobie posiedzieć w mniejszym tymczasowym akwarium, więc się ucieszyły (a niektóre nawet kupy zaczęły robić ze strachu i radości) jak wpadły do nowego akwarium.

Zanim jednak to zobaczycie - powiem jeszcze słów kilka o mieszkańcach.

Krewetki filtrujące - zawsze się przydadzą, na 70 litrów mam ich 4, z czego jedna to jakiś mutant ;p Innymi słowy mówiąc - jest na tyle duża, że z powodzeniem można ją zjeść (i lepiej niech ma to na uwadze ;p)

Wspominałem jednak o pokrywie - pamiętajcie, że krewetki filtrujące to dzikusy - nie hoduje się ich, tylko odławia. Pokrywa sprawi, że nie s.... uciekną po wężykach i nie postanowią wskoczyć psu prosto do gardła - nota bene odważne beagle pewnie przed nimi uciekną ;p Tak czy inaczej - te krewetki lubią sobie czasami zrobić skok w bok - a jak akwarium stoi na wysokości 1,2 metra i ma 0,4... a na dole biegają 2 psy - to szanse na przeżycie mają nikłe. Szczególnie, że w nocy też są aktywne.

Co do red cherry, crystali różnej maści, żółtych i niebieskich - szanse, że targną się na swoje życie są nikłe. Nie mniej jednak jeśli mamy z nimi ryby - trzeba je odpowiednio dobrać. W moim przypadku są to dość ryzykowne kompozycje. O ile neonki są ok, o tyle molinezje złote mogą capnąć tymi warami jakąś malutką krewetkę - do tej pory tego nie zrobiły. Brzanki - o ile mamy ich pi razy oko z 8 - z czego 2 większe i 6 małych - zajmą się sobą i zapomną o krewetkach (aczkolwiek to najbardziej ryzykowny gatunek przy krewetkach z tych które mam... a przynajmniej tak mi się wydawało). A tak mi się wydawało, bo pies ogrodnika gupik - zadławił się red cherry i zdechł, red cherry też.

Czarne molinezje przydadzą się z kolei (małe) do opitalania kamyków z resztek, podobnie jak zbrojniki niebieskie (glonojady). Nie polecam jednak ślimaków w tym zestawieniu - ryby im zrobią krzywdę i to szybko. No może poza neonkami, ale po gupikach to i za nie nie ręczę. Sprawdzą się za to małże.

Ponad tydzień później i dużo okocimiów ciemnych później....

Zresztą co ja będę - w razie czego pozostaję do dyspozycji - piszcie jeśli macie pytania. A to efekt końcowy (woda jeszcze ze 2 dni będzie lekko mętna po dodaniu "chemii" dla roślinek, krewetek i rybek):

Aaaaa... no i bonus - jak Stefan mutant terrorysta dokucza glonojadowi:

a tutaj druga łajza w krewetkarium zrobionym dla żony... toczy kulę ;)

p.s. 1 - nie kupujcie gupików, są gorsze od królików... no chyba, że młode mają robić za pokarm dla innych

p.s.2 - LAMPA UV nie powinna być włączana na dłużej niż łącznie 24h w tygodniu

mały spacer po akwarium:

a w kolejnym durnym blogu - smart krewetkarium do 500 PLN (z krewetkami):