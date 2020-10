Kiepskie wieści dla fanów PlayStation 5. Konsola może mieć niewiele miejsca na gry

Udostępnij:

W sieci pojawiły się zdjęcia rzekomo przedstawiające interfejs Playstation 5. Wyglądają kiepsko, ale dość wiarygodnie. Użytkownik forum ResetEra pokazuje ilość dostępnego miejsca na konsoli nowej generacji Sony. Czy teraz 802 GB w Xbox Series X (1TB) to mało? W przypadku PS5 może być o wiele gorzej.

Pierwsi testerzy dostali już konsole w swoje ręce. Na forum ResetEra pojawiły się zdjęcia rzekomo przedstawiające interfejs PlayStation 5 w języku rosyjskim. Wynika z niego, że po zainstalowaniu systemu operacyjnego, właścicielom konsoli Sony pozostaje jedynie 664 GB wolnego miejsca na instalację gier i programów. W wątku na forum można znaleźć więcej zdjęć.

Jest to całkiem prawdopodobnie, gdyż według specyfikacji technicznej, pojemność dysku SSD (M.2) w Sony PlayStation 5 wynosi 825 GB. Z drugiej strony nie są to informacje potwierdzone i należy póki co podchodzić do nich z dystansem. Jednak jeśli jest to prawda, użytkownicy PS5 raczej będą zmuszeni do zakupu dodatkowego dysku, zależnie od możliwości ich połączenia internetowego oraz od typu gier, które ich interesują.

Przykładowo, Call of Duty: Modern Warfare w tym momencie zajmuje już prawie 200 GB i nie da się zainstalować gry na dysku o pojemności 250 GB. Jeżeli dorzucimy do tego Destiny 2, które po aktualizacji Shadowkeep (październik 2019) zajmowało już 165 GB, to wykorzystaliśmy już ponad połowę miejsca na dysku. Oczywiście, nie wszystkie produkcje wymagają aż takiej ilości wolnego miejsca. Niemniej z roku na rok nowe gry wymagają coraz więcej GB.

Wierzyć, czy nie wierzyć? Użytkownicy forum ResetEra są sceptyczni

Większość z użytkowników forum, bo 62,9 proc. przypisuje się do zespołu #TeamFake, czyli nie wierzą, że to prawdziwy interfejs. Ich argumenty są sensowne. Przede wszystkim, ten UI wygląda fatalnie, jest bardzo biedny zarówno pod względem opcji jak i wyglądu. Dodatkowo, jakość zdjęć również przedstawia wiele do życzenia.

Można śmiało wątpić w prawdziwość tego interfejsu. Być może jest to wczesna wersja systemu Sony dla PlayStation 5. Pojemność dysku na testowanej jednostce też może być mniejsza, ale to raczej mało prawdopodobne. Do premiery konsoli Sony pozostało trochę ponad miesiąc. Być może wkrótce dowiemy się czegoś więcej na temat interfejsu, który Japończycy utrzymują w tajemnicy.