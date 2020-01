Kill-Update 1.0.92

Pobierz p​rogram

Kill-Update to niewielkich rozmiarów (niespełna 270 KB), darmowe narzędzie do zapobiegania automatycznych aktualizacji systemu Windows 10. Dzięki niemu w łatwy sposób zapanujemy nad instalacją wszelakich aktualizacji wydawanych przez Microsoft i zainstalujemy je w dogodnym dla nas terminie.

Program jest bardzo prosty w obsłudze i nie wymaga od użytkownika posiadania specjalistycznej wiedzy. Wystarczy, że uruchomimy Kill-Update z uprawnieniami administratora, a następnie aktywujemy dostępne w programie funkcje odpowiedzialne za uruchamianie go wraz z systemem operacyjnym oraz blokowanie samoczynnych aktualizacji Windowsa. Narzędzie dostępne jest w formie ikonki w zasobniku systemowym i to właśnie za jej pośrednictwem przeprowadzić należy wspomnianą konfigurację. Opcję blokady możemy w każdym momencie dezaktywować co spowoduje instalację aktualizacji dla systemu.

Kill-Update udostępniony został w formie przenośnej (portable). Oznacza to, że narzędzie nie wymaga instalacji i gotowe jest do działania tuż po pobraniu.