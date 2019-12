Prawie brak nowych funkcji w stosunku do chromium

Prawie brak nowych funkcji w stosunku do chromium

04.03.2019 19:04 • Recenzja do wersji 5.3.1

Jest to prawie 1:1 chrome. Dodaje blisko 0 nowych funkcji ale przynajmniej jest zrobione na nowej wersji chrome. Niektóre żeczy są nowet gorsze niż chrome jak ktoś chcę mieć coś bardzo podobnego do chrome to polecam Brave