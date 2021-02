Klienci Home.pl na celowniku – uwaga na phishing w skrzynkach e-mail

Udostępnij:

Klienci Home.pl muszą zachować szczególną ostrożność podczas przeglądania poczty elektronicznej. Ktoś rozsyła do nich spreparowane e-maile, w których sugeruje kłopot z automatycznym opłaceniem faktur i konieczność sprawdzenia szczegółów płatności. Przycisk logowania kieruje jednak na fałszywą witrynę z domeną .ru .

O szczegółach wykorzystania wizerunku Home.pl poinformował w krótkiej publikacji Sekurak. Wiadomość trafia do administratorów strasząc ich, że ważność usług może niedługo wygasnąć z powodu problemu z pobraniem pieniędzy. Docelowa strona nie jest jednak autentyczna, a można na niej znaleźć fałszywe formularze wykorzystywane do kradzieży numerów karty płatniczej lub danych logowania do bankowości internetowej.

Fałszywa wiadomość kierowana do klientów Home.pl, fot. Sekurak.

Po otrzymaniu takiej wiadomości, najlepiej po prostu na nią nie reagować. W tym przypadku wystarczające powinno być sprawdzenie adresu, z którego otrzymano e-maila. Sekuak sugeruje, że jest on inny od autentycznych adresów Home.pl. Nie ma również problemu z podejrzeniem adresu docelowego, do którego kieruje przycisk w treści wiadomości.

Oczywiście zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać w przypadku wszystkich otrzymywanych e-maili. Phishing można bardzo często łatwo rozpoznać; z założenia bazuje na łatwowierności odbiorców, toteż wiadomości nierzadko są redagowane tak, by w kilku zdaniach przekazać zmyślony problem i zasugerować konieczność jego szybkiego rozwiązania, by nie stracić dostępu do usług.