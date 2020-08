05.07.2016 10:44 • Recenzja do wersji 1.0.460.0

Mały i prosty w obsłudze program do tworzenia notatek. Co prawda nie ma polskiego interfejsu ale to wcale nie przeszkadza. Program oferuje wszystko to co konkurencja. Tworzenie notatek jest łatwe i szybkie, trochę ubogo z formatowaniem tekstu, nie możemy wybierać rozmiaru czcionki czy koloru zakreślenia, brak też możliwości dodawania obrazków. Poza tym wszystko ładne i przejrzyste, choć mnie brakuje trochę opcji przeglądania i przełączania między notatkami w postaci paska kart. Mimo to program można śmiało polecać innym.