13.12.2012 18:35 • Recenzja do wersji 11.0

Xbmc to niekwestionowany król pośród centrów multimedialnycyh. Ma wszystko co powinien mieć dobry odtwarzacz. Do tego przez wbudowane kodeki i multum opcji audio/video, można odtworzyć na nim wszystko odrazu po instalacji. Wiele skórek i setki wtyczek. Możliwość oglądania serwisów video (min. youtube). Jakby tego było mało, program jest zadziwiająco lekki dla systemu(zużycie średnio 140 000k), a odtwarzanie multimediów to nie jego jedyne możliwości. Xbmc posiada czytnik rss, sprawdzanie pogody, przeglądarkę grafiki czy nawet radio /tv internetowa, ściąganie napisów, tekstu muzyki. Baa, jeśli mamy telefon z androidem to możemy zrobić sobie z niego pilota.



Konfiguracja programu nie wymaga od użytkownika żadnych zaawansowanych zdolności. Wszystko jest w miarę przejrzyste i łatwe w odbiorze. W sumie nie ma się do czego przyczepić. Jedynym mankamentem są skórki które chociaż prezentują się dobrze, to aby np. pokazać pasek przewijania przy słuchaniu mp3, trzeba przeklikywać się przez kilka okienek, a powinno być to na wierzchu. Na 7 sprawdzanych prze zemnie skórek tylko jedna pokazywała ten pasek po 3 kliknięciach. Do klawiszologi w programie wogóle cięzko jest sie przyzywyczaić. Jednak po pewnym czasie wszystko staje się naturalne.



Warto też nadmienić że program jest multiplatformowy, i możemy odpalać go nawet z bootowalnego dysku cd/pendrive.



Z czystym sercem, polecam.