Kolejki jak za komuny —a to tylko niemieccy studenci resetują hasła

38 tys. niemieckich studentów musi w tym tygodniu stanąć w jednej z najdłuższych kolejek świata, donosi ZDNet. I nie, tym razem nie chodzi o przecenę smartfonów w lokalnym centrum handlowym, lecz o konieczność przeprowadzenia procedury zmiany hasła do uczelnianej poczty. Reset został wymuszony przez atak hakerski, a lokalne prawo nie pozwoliło rozesłać nowych haseł mailem.

Sceny rodem z PRL-owskich kronik WFDiF rozegrały się na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, relatywnie niewielkim mieście na północ od Frankfurtu nad Menem.

8 grudnia doszło tam do zainfekowania sieci wewnętrznej, co, jak podaje uczelnia, kompletnie sparaliżowało całą infrastrukturę komputerową. Szczegóły ataku nie są znane. Wiadomo tylko, że szkody okazały się naprawdę poważne.

Pracownicy musieli odizolować i przeskanować oprogramowaniem antywirusowym wszystkie jednostki. Według oficjalnego raportu, stworzono w tym celu aż 1,2 tys. ratunkowych pendrive'ów. Każdy komputer został przeskanowany dwukrotnie, a maszyny bezpieczne oznaczono zieloną naklejką. Obecnie trwa operacja odbudowy infrastruktury.

The University in Gießen, Germany had a security incident that required resetting the passwords of 38000 students. Students are lining up to get their new passwords on paper, after identity verification. More about the incident on the bottom of this page: https://t.co/uMBOi2MpJr pic.twitter.com/QEKcPMZ2Sk