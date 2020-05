Kolejna kara dla Facebooka za wykorzystywanie danych. Tym razem zapłaci 6,5 mln dolarów

Udostępnij:

Facebook musi zapłacić 6,5 miliona dolarów grzywny. Tym razem kara została nałożona przez Kanadyjskie Biuro ds. Konkurencji. Chociaż Facebook nie przyznał racji urzędnikom, to zawarto zgodę, aby sprawę jak najszybciej rozwiązać.

Według informacji podawanych przez Kanadyjskie Biuro ds. Konkurencji, między sierpniem 2012 a czerwcem 2018 roku, Facebook przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące prywatności danych użytkowników z Kanady. Miał udostępniać je stronom trzecim, w tym twórcom aplikacji i reklamodawcom.

Portal łamał również prawo w zakresie ochrony wrażliwych informacji. Kanadyjskie Biuro ds. Konkurencji twierdzi, że znalazło dowody na kontynuacje procederu do 2018 roku, pomimo rzekomego zlikwidowania tej praktyki wiele lat temu. W odpowiedzi na te zarzuty Facebook oświadczył, że nie zgadza się z ustaleniami dochodzenia, aczkolwiek chce zawrzeć zgodę, aby sprawa została jak najszybciej rozwiązana.

My udostępniamy dane Facebookowi, a on udostępnia je dalej

- Użytkownicy portali społecznościowych powinni zwracać szczególną uwagę na informacje, które chcą udostępniać. Na przykład Facebook zgadza się, by niezależni programiści mogli dodawać przygotowywane przez siebie aplikacje. Niejednokrotnie tego typu programy proszą użytkowników o dostęp do informacji osobistych - komentuje Mariusz Politowicz, z firmy Marken dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

- Należy też pamiętać o stosowaniu narzędzi chroniących przed złośliwymi linkami, które są umieszczane na Facebooku bądź Twitterze. Są to rozwiązania VPN czy oprogramowania typu spyware. Takie możliwości oferuje np. antywirus Bitdefender Total Security 2020. Czasami internauci rezygnują ze swojej prywatności, aby mieć większą wygodę w zakresie komunikacji, ale nie zawsze to się opłaca - dodaje Politowicz.

Pod koniec 2018 roku Brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) nałożyło na Facebooka karę w wysokości 500 tys. funtów stawiając te same zarzuty. Natomiast rok później amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) ukarała koncern grzywną w wysokości 5 mld dolarów - jak do tej pory najwyższą w historii Stanów Zjednoczonych karą nałożoną na firmę technologiczną. Dwa miesiące temu australijskie Biuro Komisarza ds. Prywatności wytoczyło Facebookowi proces o wyciek danych do Cambridge Analytica.

Po słynnej aferze Facebooka i Cambridge Analytica już żaden użytkownik nie może mieć zaufania do mediów społecznościowych. 5 miliardów dolarów kary nałożonych na korporację Zuckerberga to wciąż niewystarczająca grzywna, aby tego typu procedery przestały mieć miejsce.