Komputer Huawei z procesorem Kunpeng 920 przetestowany. Ale wyniki są kiepskie

Huawei istotnie chce wejść na rynek komputerów osobistych, ale początki są raczej mało spektakularne. Tak podsumować można test peceta zbudowanego na płycie głównej Huawei D920S10, z autorskim procesorem Kunpeng 920, który trafił właśnie do sieci.

O tym, że Huawei planuje inwestycję w komputery osobiste, mówiło się od dłuższego czasu. Brakowało jednak konkretów, bo o ile informacja o wykorzystaniu 8-rdzeniowego procesora Arm v8 stanowi pewien wyznacznik założeń producenta, o tyle nie mówi nic o wydajności, a co za tym idzie zastosowaniach i grupie docelowej takiego sprzętu.

Przetestowany niniejszym komputer to składak lokalnego chińskiego integratora. Bazuje na płycie głównej Huawei D920S10, która ma od razu wlutowany procesor Kunpeng 920 2249K. To jednostka wytwarzana w procesie litograficznym klasy 7 nm, o taktowaniu 2,6 GHz. Oferuje 128 KB pamięci L1, 512 KB L2 oraz 32 MB L3. Do tego dochodzi 16 GB pamięci DDR4-2666, a także SSD o pojemności 256 GB. Całość pracuje pod kontrolą Linuksa, a konkretniej UOS.

Słabszy niż Intel Core i3

Wynik w popularnym benchmarku BMW w narzędziu Blender optymizmem nie napawa. Aby uporać się z tym zadaniem, Kunpeng potrzebował aż 11 minut i 47 sekund. To wynik około 20 proc. gorszy niż osiągają układy Intel Core i3 9. generacji, a jednocześnie ponad dwukrotnie słabszy od osiągów dzisiejszych układów x86 klasy średniej, takich jak AMD Ryzen 5 3600.

Tymczasem cena opisywanego peceta wcale nie należy do najniższych. Urządzenie kosztuje 7,5 tys. juanów (ok. 4,2 tys. zł), a dodatkowych 800 juanów (ok. 450 zł) trzeba dopłacić za dostęp do sklepu z aplikacjami. I choć jasnym jest, że Kunpeng jako mikroarchitektura raczkująca może wymagać dopracowania kompilatorów i reszty warstwy programowej, w obecnym stadium na pewno Intelowi czy AMD nie zagrozi, nawet w rodzimych Chinach.