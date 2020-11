Komputer przenośny dla ucznia klas 1-3. Oto nasze rekomendacje

Udostępnij:

Od najbliższego poniedziałku uczniowie klas 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne. To kolejny etap rządowego ograniczania transmisji wirusa COVID-19. Dla dzieci i ich rodziców, to kolejne wyzwanie. Trzeba zapewnić pociechom niezbędne pomoce, które będą w stanie zapewnić stałe i komfortowe nauczanie na odległość. Jednym z głównych elementów tej układanki jest komputer. W tym poradniku skupiamy się na propozycjach komputerów przenośnych, które poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed uczniami w kolejnych miesiącach.

Nasz poradnik podzieliliśmy na trzy główne kategorie: notebook najtańszy (do 2000 PLN), który spełni podstawowe wymogi do nauki zdalnej, notebook ze średniej półki (do 4000 PLN) o znacznie lepszych parametrach, oraz notebook najbardziej wydajny, przy tym, niestety najdroższy (powyżej 5000 PLN). Zaczynamy.

Notebook do 2000 PLN

To zdecydowanie najtrudniejsza kategoria, a znalezienie zadowalającej konfiguracji graniczy z cudem. Zwłaszcza teraz, kiedy ceny galopują ze względu na braki towarowe i niestabilny kurs złotówki. Jednak na potrzeby tego poradnika udało znaleźć się model, który spełni nawet nie tylko najprostsze wymagania.

ASUS VivoBook 15 X509 to w tak skromnym budżecie oferta wręcz rewelacyjna. Komputer napędzany jest procesorem Intel Core i3 1005G1 z zegarem maksymalnym 3,4 GHz. Do kompletu mamy 8 GB pamięci RAM i duży dysk SSD NVMe M.2 o pojemności 512 GB. W wąskiej ramce ekranu znalazła się kamerka. Sam ekran jest o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Zaletą z pewnością jest matowa powłoka, którą już coraz trudniej w tak tanich konstrukcjach znaleźć.

Notebook waży niespełna 2 kg i jest całkiem dobrze wykonany. Wśród dostępnych portów znalazły się USB typu C, HDMI, USB 3.0 a nawet czytnik kart microSD. Całość pracuje pod kontrolą Windows 10 Home PL, co też nie jest oczywistością. Notebooka kupicie w sieci sklepów RTVEuroAGD w cenie 1999 PLN, cena obowiązuje do 7 listopada!

Notebook do 4000 PLN

W takim budżecie można już przebierać w wielu ofertach, a sprzęt będzie na tyle wydajny, że po zajęciach uda się nawet pograć w dość wymagające tytuły. Co oczywiste, wydajniejsze podzespoły zapewnią całkiem przyzwoitą wydajność przez kolejne kilka lat, a nabyty sprzęt będzie bardziej uniwersalny.

Acer Aspire 7 to potężna maszyna, jak na przyjęty próg cenowy. Notebook napędzany jest procesorem AMD Ryzen 5 3550 o maksymalnym zegarze 3,7 GHz. Użytkownik ma do dyspozycji 8 GB pamięci RAM, a dane gromadzone są na dużym i bardzo szybkim dysku SSD o pojemności 512 GB. To co zasługuje na uwagę, w tej konfiguracji, to wydajna, dedykowana karta graficzna GeForce GTX 1650 Ti, która nie tylko poradzi sobie z każdą aplikacją, ale też z najnowszymi grami. Po dniu nauki pociecha może bez skrępowania poddać się upragnionej rozrywce.

Warto jeszcze zaznaczyć, że wyświetlacz w notebooku korzysta z technologii IPS i może pochwalić się dużo lepszym odwzorowaniem kolorów i bardzo dobrą czernią. W wąskiej ramce ekranu znalazło się miejsce na oczko całkiem przyzwoitej kamery. Komunikacja odbywa się przez wydajną kartę sieciową Wi-Fi 6 (802.11ax), której przepustowość jest do 75% wyższa od WiFi 5.

Oczywiście nie zabrakło baterii interfejsów. Do dyspozycji mamy HDMI, USB typu C, USB 3.0. Miłym dodatkiem jest podświetlana klawiatura. Całość pracuje pod kontrolą Windowsa 10. Sprzęt dostępny jest w sieci sklepów Avans w cenie 3800 PLN.

Notebook w cenie powyżej 5000 PLN

A jeśli dysponujemy budżetem powyżej 5000 PLN, rozterki typu co wybrać, czy może większą pamięć kosztem grafiki, a może słabszy procesor, ale mocniejszą grafikę, możemy wsadzić między bajki. Przyjmijmy, że tu granic nie ma i wybieramy maszynę marzeń. Oto nasza propozycja.

ASUS TUF Gaming A15 to sprzęt wyjątkowy pod kilkoma względami. Seria notebooków TUF to przede wszystkim bardzo wytrzymałe konstrukcje! Niegroźne mu obicia, drobne upadki czy wstrząsy podczas pracy. Do tego ogólna wydajność notebooka stawia go w czołówce najwydajniejszych w budżecie około 5000 PLN.

Sercem notebooka jest wydajny procesor AMD Ryzen 7 4800, 16 GB pamięci RAM i dwa dyski. Systemowy SSD 512 GB i talerzowy dysk na dane o pojemności 1 TB. Wyróżnikiem jest karta graficzna GeForce RTX 2060, która obsługuje takie technologie jak DLSS i RayTracing. W ducie z ultraszybką matrycą 144 Hz, daje to niesamowite wrażenia i możliwości podczas pracy czy rozrywki.

Zaskakująco dobrze wygląda osprzęt audio w tym modelu. Dźwięk 7.1 przez słuchawki, do tego głośniki z pogłębionym basem. Podczas zdalnych lekcji wart docenić podwójny mikrofon, który nagra zdecydowanie czystszy dźwięk pozbawiony szumów i dźwięków otoczenia. Oczywiście nie zabrakło szeregu portów wejść i wyjść takich jak USB typu C, USB 3.1, HDMI. Miłym akcentem jest podświetlana klawiatura.

Notebook pracuje pod kontrolą systemu Windows 10. Opisywany model znajdziecie w sieci sklepów X-Kom, w cenie 5750 PLN.

Tak wyglądają nasze propozycje, które powinny poradzić sobie z wyzwaniami nadchodzącego zdalnego nauczania. Oczywistym jest, że proponowane, mocniejsze notebooki spełnią te wymogi z nawiązką. Tu bardziej chodziło o wskazanie bardziej uniwersalnych sprzętów, które w przyszłości mogą poradzić sobie też z takimi wyzwaniami jak edycja wideo, streaming czy choćby gry.

Pamiętać należy, że sprzęt to nie wszystko. Dziecko na wczesnym etapie nauczania wymaga znacznie większej uwagi ze strony nauczyciela, spokoju (brak rozpraszaczy) i komfortowego miejsca do nauki. Niestety z tym bywa różnie w polskich domach. Zwłaszcza, że już na zdalnej nauce są starsze dzieci, a rodzice, jeśli istnieje taka możliwość, zdalnie pracują. Umówmy się, taka sytuacja dla żadnej ze stron nie jest komfortowa.