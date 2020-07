Komputery Mac mają otrzymać Face ID. Odblokowanie twarzą nie tylko na Surface

Jeśli wierzyć najnowszym odkryciom portalu 9to5Mac, w najnowszej wersji macOS ma nadejść system Face ID do odblokowywania komputera twarzą.

Funkcjonalność Face ID jest doskonale znana ze smartfonów Apple, czyli iPhone oraz z tabletów iPad (gdzie jest dostępna od 2018 r.). Niestety do tej pory posiadacze komputerów Mac nie mogli zalogować się do komputera patrząc się na kamerkę.

Skąd wiemy, że macOS Big Sur ma otrzymać funkcję biometrycznego logowania twarzą? Z kilku linijek kodu z wersji beta, które jednoznacznie na to wskazują.

"While #FaceID is not yet available on any Mac, 9to5Mac found references to the TrueDepth camera on macOS Big Sur, which suggests #Apple is working to bring facial recognition to its computers." https://t.co/6A0kz37cvM