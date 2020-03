Komputronik otrzymał zgodę sądu na sanację i będzie prowadził normalną sprzedaż

Udostępnij:

Sieć sklepów Komputronik złożyła w tym tygodniu wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego do Sądu Rejonowego w Poznaniu. Odetchnąć będą mogli klienci firmy - decyzja była błyskawiczna i pozytywna dla Komputronika. Pracownicy będą nieco mniej zadowoleni, gdyż w ramach restrukturyzacji stracić pracę może 20 procent zatrudnionych.

Sąd pozwoli Komputronikowi na restrukturyzację

Spółki Komputronik S.A. i Komputronik Biznes sp. z o.o. otrzymały zielone światełko od Wydziału XI Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto na rozpoczęcie procesu sanacyjnego. Oznacza to, że Komputronik będzie mógł się restrukturyzowa, aby uzdrowić sytuację finansową obu spółek, a co najważniejsze - prowadzić sprzedaż na dotychczas obowiązujących zasadach.

Komputronik opracowuje w tym momencie plan działania na najbliższe kwartały, a jak podkreśla Filip Gruszczyński, PR Manager firmy, Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. z dniem 28 lutego 2020 już wykazała poprawę swojej kondycji finansowej.