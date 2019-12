Koniec bezpłatnej, wstępnej rezerwacji domen .pl

Udostępnij:

Zamawiając domenę .pl, otrzymujemy 14 dni na opłacenie faktury. W tym czasie domena jest wstępnie zarezerwowana i jeśli nie wpłyną środki, wraca do puli. Ale przez wspomniane dwa tygodnie mamy gwarancję, że nikt jej nie podkradnie. Koniec tego dobrego.

NASK jako główny rejestr domeny krajowej .pl podjął decyzję o zerwaniu z modelem wstępnej rezerwacji. Począwszy od 8 stycznia 2020 roku domeny nie będą rezerwowane, a od razu rejestrowane. Po uregulowaniu należności, oczywiście.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest założenie opcji na domenę, czyli akces do pierwokupu w przypadku zwolnienia adresu obecnie zajętego. Opcja wciąż będzie rezerwowana na 14 dni.

Podążając za resztą świata

Nowe zmiany nie są niczym szczególnym. Można by rzec, że tym sposobem Polska dogania rynki bardziej rozwinięte. Rezerwacja domen to scheda po czasach zamierzchłych, gdy przekazy pieniężne nie były realizowane natychmiastowo. Dawało to czas na uregulowanie formalności.

Dzisiaj, jak zauważa Daniel Drożdż z firmy Domeny.pl, wykonanie natychmiastowej płatności nie jest żadnym problemem. Wystarczy wykorzystać serwis taki jak PayPal albo którąś z popularnych bramek. W rezultacie funkcja dwutygodniowej rezerwacji stała się głównie furtką do blokowania nazw. Branża hostingowa wyraża się o zmianie w samych superlatywach.