Koniec oszustw "na koronawirusa". Jest porozumienie Ministerstwa Cyfryzacji i operatorów

Oszuści, którzy wykorzystują koronawirusa, by wyłudzać dane albo pieniądze, będą blokowani – zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Korzystając z umów zawartych z największymi operatorami, resort stworzy specjalną listę ostrzeżeń, gdzie trafią adresy niebezpiecznych witryn.

Jak zauważa MC, wyłudzanie danych lub pieniędzy pod pozorem walki z pandemią stało się zjawiskiem powszechnym, a to wymaga wprowadzenia stosownych mechanizmów ochrony obywatela. W kampanii biorą udział Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, NASK, a także czołowi operatorzy sieci komórkowej. Są to Orange Polska, Polkomtel (operator sieci Plus), T-Mobile Polska oraz P4 (operator sieci Play).

– We wszystkich tego typu przypadkach odpowiedzialne za to służby reagują na bieżąco. W najbardziej drastycznych przypadkach oszuści muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, by jak najlepiej chronić obywateli przed naciągaczami, którzy pod pretekstem walki z epidemią dopuszczają się przestępstw – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Powstanie czarna lista

W ramach porozumienia powstanie specjalna lista ostrzeżeń. Trafią na nią domeny internetowe, które służą do wyłudzeń danych, w tym danych osobowych lub środków finansowych. Lista będzie powszechnie dostępna, każdy będzie mógł ją sprawdzić, a wpisane na nią strony będą blokowane – tłumaczy resort.

Strony budzące podejrzenia będzie mógł zgłosić każdy użytkownik internetu, wykorzystując stworzony w tym celu formularz lub adres e-mailowy cert@cert.pl.

Zgłoszenia mają trafiać do grupy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy każde z nich przeanalizują. Jeśli raport zostanie uznany za słuszny, domena pojawi się na liście ostrzeżeń, a dostęp do niej będzie zablokowany. Ministerstwo Cyfryzacji informuje przypomina także o możliwości powiadomienia organów ścigania, tj. prokuratury i policji, które w ramach EUROPOL-u w razie potrzeby zadziałają międzynarodowo.

Reaguj i zgłaszaj

– To rejestr stworzony głównie pod phishing. Każde zgłoszenie sprawdzane jest niezależnie przez dwóch ekspertów i jeśli uznają, że faktycznie strona narusza zasady, to ją wpisujemy na listę. Jeśli ktoś zgłosi stronę z ransomware, także ją zweryfikujemy i wpiszemy do odpowiedniego rejestru stron zablokowanych, jeśli rzeczywiście wyłudza pieniądze – mówi w rozmowie z nami Bartosz Loba, rzecznik prasowy NASK.

Ministerstwo apeluje, aby w przypadku zetknięcia się niepokojącymi treściami, wykazać się ostrożnością. Uważać na podejrzane SMS-y, maile czy wiadomości w serwisach społecznościowych i zgłaszać je bez najmniejszych wątpliwości, minimalizując ewentualną szkodę.