Konsumencki tech quiz 2020. Sprawdź, czy wiesz co dzieje się w branży

Udostępnij:

Czy w roku 2020 byłeś/aś na bieżąco z nowinkami konsumenckimi, a może tylko tak ci się wydawało? Przekonaj się rozwiązując nasz prosty tech quiz.

Pytania to żaden rocket science. Powstały wyłącznie w oparciu o informacje producentów, dostarczane w materiałach prasowych i podczas konferencji. Żeby jednak nie było zbyt prosto, znajdziecie tam kilka kruczków.

Nie ukrywam, redakcję interesuje również to, na ile przekaz producentów trafia do ludzi. Słowem, to też swoisty materiał do dalszych analiz. Zatem, do zabawy!