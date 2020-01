Pobierz program

Kopia zapasowa i synchronizacja (Google Backup and Sync) to program do synchronizacji danych z Dysku Google oraz usługi Zdjęć, będący połączeniem i bezpośrednim następcą osobnych wcześniej klientów Dysku oraz Zdjęć. Umożliwia automatyczne przesyłanie danych pomiędzy komputerem i wirtualnym dyskiem w chmurze, by zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo danych.