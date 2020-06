Kopie zapasowe – jakie są wasze preferencje? Podsumowanie wyników ankiety

Udostępnij:

Znamy już wyniki ankiety dotyczącej Waszych zwyczajów w zakresie backupu. Na podstawie setek odpowiedzi wyklarował się obraz zwyczajów i preferencji Czytelników dobrychprogramów, które mogą nastrajać optymizmem. Zdecydowana większość z Was jest zdania, że regularne dokonywanie kopii zapasowych jest bardzo ważne, choć tylko niecała połowa może z przekonaniem stwierdzić, że jest zadowolona z wykorzystywanego rozwiązania. Przyjrzyjmy się bliżej odpowiedziom na poszczególne pytania.

Preferencje i praktyki

Jak widać, z ankiety wyłania się profil użytkownika świadomego, że kluczowe w bezpieczeństwie danych jest przygotowywanie kopii zapasowych, ponad 70% z Was oceniło istotność backupu na 5 w 5-stopniowej skali. Przy tym niemal 63% korzysta z wyspecjalizowanego w tym zakresie oprogramowania. Podzielone opinie są natomiast w kwestii częstotliwości wykonywania kopii zapasowych. Głosy rozdzieliły się niemal po równo, niemniej aż 29,4% z Was tworzy kopie codziennie.

Można byłoby się spodziewać, że działające dziś przede wszystkim na bazie z góry ustalonych harmonogramów programy do backupu wpłyną na zwyczaje użytkowników. Tymczasem stosunkowo niewiele osób polega wyłącznie na automatyzacji, aż 58,8% badanych zabezpiecza swoje dane, samodzielnie dokonując ich kopii. Co ważne, preferowane są przede wszystkim rozwiązania oferujące pokaźną przestrzeń dyskową, niemal 54% z Was deklaruje, że ich kopie zapasowe zajmują więcej niż 100 gigabajtów.

Warto także pochylić się nad Waszą oceną tego, co w oprogramowaniu do backupu jest najważniejsze. Kluczowe są dwie kwestie – łatwość obsługi (tę odpowiedź wskazało 64,3% z Was) oraz dostępność na różnych urządzeniach i systemach (62,9%). Wysoko ceniona jest duża ilość dostępnej przestrzeni dyskowej oraz bezpieczeństwo, także w postaci obsługi szyfrowania. Mniej istotne okazały się natomiast takie funkcje, jak obsługa kopii migawkowych czy mechanizmu disaster recovery.

Jakie dane chronimy?

Jakie pliki są dla Was najcenniejsze? Przede wszystkim szczególnie wrażliwe dane w postaci różnego rodzaju dokumentów (66,2%), wysoko plasują się także zdjęcia (55%), przy czym niemal połowa z Was dokonuje backupu całych dysków lub urządzeń. Zapewne jeszcze kilka lat temu znacznie więcej ankietowanych wskazałoby filmy, dziś jednak, w dobie popularności usług VoD bazujących na strumieniowaniu, backup plików wideo dokonuje 23,7%. Ponad 1/5 zabezpiecza swoją korespondencję mailową.

Nie powinny także być zaskoczeniem preferencje w zakresie urządzeń, na których korzystamy z oprogramowania do backupu. Nieco ponad 61% z Was wskazało laptopy, kolejne 59,3% komputery stacjonarne. Zastanawiać może relatywnie małe zainteresowanie backupem smartfonów (34,5%), choć rezultat można wytłumaczyć tym, że producenci mobilnych systemów operacyjnych sami dostarczają wszyte w nie usługi, co eliminuje konieczność korzystania na smartfonach z oprogramowania firm trzecich.

Dostępność

Zdecydowana większość z Was, bo aż 62,9%, uważa, że dostępność oprogramowania na różnych urządzeniach i systemach jest ważną cechą oprogramowania backupowego. W rezultacie ponad 80% badanych wskazało Windowsa jako system obsługiwany przez używany przez nich program. Ponad 1/4 programów działa także na dystrybucjach Linuksa, a niecałe 22,7% posiada klienta na Androidzie. Zauważalnie mniejszą popularnością cieszą się systemy operacyjne Apple.

Cloud Backup – odpowiedź na potrzeby

Wnioski z naszej ankiety kształtują obraz konkretnych oczekiwań, cenione są rozwiązania łatwe w obsłudze, oferujące dużą przestrzeń dyskową i solidne mechanizmy bezpieczeństwa, na czele z obsługą szyfrowania kopii zapasowych. Ważna jest dla Was także możliwość dokonywania kopii zapasowych w wybranym przez siebie momencie. Wszystkie te cechy posiada rozwijana przez nazwa.pl usługa Cloud Backup, którą każdy może teraz przetestować za darmo.

W usłudze Cloud Backup do dyspozycji użytkownika oddany zostaje aż 1 TB na kopie zapasowe. Obsługa sprowadza się do instalacji dostępnej na Windowsa 7 i Windowsa 10 aplikacji klienckiej o wielkości zaledwie 40 MB, a dostęp do panelu administracyjnego uzyskuje się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dostępny jest tam czytelny wykaz przechowywanych w usłudze kopii z podziałem na kategorie, np. dokumenty, muzyka czy zdjęcia. Kopie szyfrowane są lokalnie algorytmem AES-256.

Cloud Backup robi wrażenie liczbą dostępnych funkcji dodatkowych, obsługiwane są między innymi kopie przyrostowe, co eliminuje konieczność całościowego nadpisywania danych. Dostępna jest zarówno możliwość dokonywania kopii na żądanie, gdy tylko życzy sobie tego sam użytkownik, jak i wykonywanie kopii zapasowych w oparciu o ustalony wcześniej przez użytkownika harmonogram. Na bieżąco sprawdzana jest integralność plików, zaś całość przechowywana jest w postaci bloków o stałej wielkości.

Kopie przechowywane są w chmurze nazwa.pl, na którą składają się macierze RAID10, połączone infrastrukturą światłowodową. Problemów nie będzie na pewno także z dostępną przepustowością, gdyż nazwa.pl ma dostęp do węzłów PLIX, TPIX, THINX, EPIX, DE-CIX czy AMS-IX, a ponadto bezpośrednie połączenia z infrastrukturą wielu rodzimych ISP o przepustowości powyżej 150 Gb/s. Aplikacja kliencka pozwala także na ustalenie górnego limitu transferu przeznaczanego na backup. Po upływie okresu testowego koszt usługi to zaledwie 120 zł rocznie.

Jeżeli chcielibyście się samodzielnie przekonać, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje możliwość sprawdzenia tego na własnych zasadach. Czytelnicy dobreprogramy.pl mogą teraz aktywować za darmo usługę Cloud Backup na okres 30 dni bez konieczności rejestracji w nazwa.pl. Aby pobrać aplikację bezpiecznie na swój komputer wystarczy kliknąć poniżej: