Kopiuj-wklej: zmarł człowiek, któremu zawdzięczamy ten niezastąpiony mechanizm

Ze świecą znaleźć kogoś, kto nie korzystałby z mechanizmów kopiuj, wytnij i wklej. Bierzemy je za pewnik i mamy wyrobioną pamięć mięśniową do tego stopnia, że wykonujemy skrótami klawiaturowymi te czynności setki razy dziennie. Ten proces spopularyzował pracownik Apple, Larry Tesler, który zapoczątkował go jeszcze w 1974, pracując dla firmy Xerox. Wynalazca tego nieocenionego mechanizmu zmarł w wieku lat 74.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon