Koronawirus sprzyja internetowym oszustom. Uwaga na fałszywe strony

Udostępnij:

Koronawirus to temat, który coraz bardziej sprzyja hakerom. Na fali zainteresowania wirusem powstają kolejne strony internetowe, które są wykorzystywane do infekowania komputerów szkodliwym oprogramowaniem. Do tego dochodzą kampanie phishingowe – jedna z najnowszych ma dotknąć przede wszystkim włoskie organizacje, o czym informuje Check Point.

Odbiorca e-maila jest zachęcany do otwarcia rzekomego dokumentu z Worda, który ma być zestawem informacji związanych z koronawirusem. Przed zobaczeniem pliku konieczne jest włączenie edycji dokumentu – w praktyce jest to jednak moment, w którym nieświadomy odbiorca otworzy aplikacji drogę do pobrania trojana bankowego Trickbot.

Powiadomienie sugerujące konieczność włączenia edycji dokumentu, źródło: Check Point.

Nie jest to pierwsza tego rodzaju kampania phishingowa. Po raz pierwszy o tego typu zagrożeniu informowaliśmy jeszcze w styczniu, kiedy rzekome porady związane z koronawirusem miały się znajdować między innymi w plikach PDF. Złośliwy kod zaszyty w dokumentach pozwalał wówczas na dostęp atakujących do lokalnej sieci i zakłócanie jej działania, a przy okazji wykradanie danych.

Przypadków fałszywych stron i wiadomości z pewnością będzie coraz więcej. Już teraz zwraca się uwagę na wysoki odsetek witryn dotyczących koronawirusa, które są tylko narzędziem w rękach atakujących. Jak podaje Check Point, od stycznia 2020 roku na świecie zarejestrowano ponad 4 tysiące domen związanych z koronawirusem, z czego 8 proc. jest związana ze złośliwą lub podejrzaną stroną.

Liczba rejestrowanych domen związanych z hasłem "koronawirus", źródło: Check Point.

Choć może się wydawać, że to niewiele, w praktyce jest to wynik dużo wyższy niż na przykład w kontekście corocznych świąt, których tematyka również jest wykorzystywana przez atakujących. Niezależnie od przyczyny, zawsze należy z ostrożnością podchodzić do wszelkich otrzymywanych e-maili i w miarę możliwości weryfikować wiarygodność odwiedzanych stron.