Kotobee Author to program do składania publikacji cyfrowych, a w szczególności interaktywnych e-booków. Można tu przygotować podręcznik, treść na stronę internetową, a nawet aplikację.

Edytor tekstu pozwala komfortowo wprowadzić zawartość e-booka, także na podstawie dokumentów DOCX i PDF-ów. Można tu z arkuszy stylów, przejrzeć kod znaczników lub formatować tekst wizualnie. Treść można dzielić na rozdziały i na strony.

W publikacji można umieszczać też elementy interaktywne i multimedia: filmy, dźwięki, galerie,, modele 3D i widżety HTML5 (testy, wykresy itp.). Wszystkie informacje zostaną zachowane przy eksporcie do formatu EPUB i będą działać w obsługujących go programach do czytania.

Publikacje można także opatrzyć informacjami o wydawcy, firmować sloganem, grafiką otwierającą i logotypem. Ponadto w Kotobee Authorze można od razu zobaczyć podgląd publikacji na różnych urządzeniach.

Formaty eksportu książek obejmują EPUB 9z szyfrowaniem), MOBI, PDF, DOCX, aplikację HTML5, aplikacje dla Windowsa, macOS, ChromeOS, systemów mobilnych, a także integrację z LMS. Możliwości eksportu są jednak zależne od posiadanej licencji.