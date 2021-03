Kradli dane i zakładali konta internetowe, żeby brać kredyty. Wpadli w ręce policji

Udostępnij:

Kolejni przestępcy internetowi zostali zatrzymani przez policję. Usłyszeli m.in. zarzuty oszustwa i usiłowania paserstwa. Trzy osoby wykorzystywały dane innych osób do zakładania kont internetowych i wyłudzania kredytów, których nie spłacali.

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie przeprowadził kolejną udaną akcję. Policjanci zatrzymali trzech oszustów internetowych z Gdyni. Dwoje z nich usłyszało zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytu. Trzecia osoba została oskarżona o usiłowanie paserstwa. Za takie przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności, w pierwszym przypadku do 8 lat, a w drugim do 5 lat więzienia.

Oszuści internetowi wykorzystywali kradzione dane

Funkcjonariusze poinformowali, że oskarżeni, czyli 41-latek oraz 40-latka działali w zorganizowany i przemyślany sposób. Wykorzystywali skradzione dane osobowe do wyłudzania kredytów. Pieniądze zdobyte w ten sposób przeznaczali na zakupy na portalach internetowych, w systemie ratalnym. Swoje zamówienia odbierali w paczkomatach. To właśnie przy jednym z urządzeń, znajdującym się w Rumi, zatrzymano sprawców. Kolejna osoba, 38-letni mężczyzna, został zatrzymany po kilku dniach.

Przestępcy kupowali m.in. markowe telefony i sprzęt komputerowy. Policjanci zabezpieczyli też znaczne sumy pieniędzy i podkreślają, że sprawa jest rozwojowa.