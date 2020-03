13.02.2016 14:22 • Recenzja do wersji 2.9.11.0

Program Krita to niewątpliwie dobry konkurent PhotoShopa, jednak nie do końca można porównywać te dwa programy.

Jak każdy program dość rozbudowany trzeba niestety poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z nim. Programy "tego typu" (śmiało można powiedzieć dla profesjonalistów), wymagają by wszelkie opcje były dostosowane pod nas.

Program zawiera mnóstwo pędzli, które w zasadzie nie wymagają już dodawania nowych. Jak napisałem wcześniej to nie program na którym po zainstalowaniu siądziemy i od razu zostaniemy "artystami" (wirtualnymi), będziecie szukać pewnych opcji, dociekać czemu coś tak a nie inaczej działa, niektórzy z przyzwyczajenia do PS-a powiedzą na tym nie da się pracować, czy też narzekać na inne bolączki. Po prostu tu wiele rzeczy zadziała jak poznamy program, czyli skonfigurujemy, poznamy skróty klawiszowe itd.

Program ma bardzo ciekawie rozbudowane możliwości ustawiania kolorów użytych lub predefiniowanych. Zawiera również sporo skórek. Możliwość dostosowania tabletu z poziomu programu.

Program jak najbardziej warty polecenia i spróbowania samemu :)



Miłego Malowania



PS. Proszę redakcję o dodanie w tytule informacji że zawiera PL interfejs (to też ważna informacja). Z góry dziękuję.