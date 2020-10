Retromaniak: Kultowy Bajtek będzie miał reedycję!

Gratka dla retromaniaków - będzie można kupić nowo wydane numery czasopisma Bajtek! Na początek 4 pierwsze numery z 1985 roku. Cena 15 zł/egz.

Bajtek to jedno z pierwszych polskich czasopism komputerowych. Dla większości osób, które przygodę z komputerami zaczynały jeszcze pod koniec lat 80., to tytuł wręcz kultowy. Sam nie jestem w stanie zliczyć ile czasu poświęciłem na czytanie artykułów o wymarzonych komputerach, recenzji gier, oglądaniu map, czy wklepywaniu listingów w assemblerze do mojego klona ZX Spectrum - Elwro 800 Junior. Numery Bajtka pochłaniało się w całości i czytało wielokrotnie. Szczególnie te z opisami sprzętu... Do dziś posiadam wiele numerów, jednak ze względu na upływ czasu, przeglądanie ich wymaga dużej ostrożności.

Reedycja Bajtka to zatem dla mnie fantastyczna wiadomość! Szczególnie że nie będzie to zwyczajne nowe wydanie. W tamtych czasach gazety były bardzo siermiężnie wydawane - drukowane na kiepskim papierze, ze słabą jakością kolorów (pierwsze cztery były w zasadzie tylko czarno-białe).

Kilka starych Bajtków z mojej kolekcji...

Numery w reedycji będą wydane bardzo elegancko, na papierze kredowym, z usztywnioną okładką, pokrytą laminatem. Zawartość została na nowo zremasterowana, dzięki czemu jakość będzie znacznie wyższa niż w oryginale. Cena pojedynczego numeru z roku 1985 r. wyniesie 15 zł za egzemplarz. Te z późniejszych roczników - kolorowe, o większym formacie, będą kosztować po 25 zł. Bardzo przystępnie, biorąc pod uwagę niszowość przedsięwzięcia.

Za przedsięwzięcie odpowiada zaś Retronics. Firma, która bardzo lubię i która jest znana wielu retromaniakom, a w niszowych projektach się specjalizuje. Wydaje klasyczne gry na kasetach i dyskietkach, stare książki, a nawet pokrywy antykurzowe do starych komputerów jak Amiga 500, czy Commodore 64 ;) Dla mnie to gwarancja, że te Bajtki zostaną faktycznie wydane, a efekt końcowy będzie na najwyższym poziomie.

Jeżeli chcielibyście zamówić komplet pierwszych czterech numerów wystarczy wysłać maila na adres zamowienia@retronics.eu.

Jeżeli nie chcecie zamawiać, możecie przejrzeć zdigitalizowane i zremasterowane wersja Bajtka na stronie Krzysztofa "Fausta" Karkoszy: www.t2e.pl/Reduksy. Nawiasem mówiąc, to właśnie te wersje, po poprawkach, posłużą do druku reedycji.

Aktualizacja

Kilka osób w komentarzach podnosi kwestię wiarygodności tego przedsięwzięcia. Spieszę zatem z wyjaśnieniem.

Faktem jest, że za tą inicjatywą nie stoi żadne wielkie korpo, ale niewielka firma Retronics, którą prowadzi Jurek "Duddie" Dudek. Jest to jednak osoba bardzo znana i szanowana w świecie retro, która takimi karkołomnymi (na pierwszy rzut oka) projektami zajmuje się nie od wczoraj. To właśnie za sprawą Duddiego fani retro mogą kupić licencjonowane reedycje kultowych gier LK Avalonu, Mirage i ASF na kasetach i dyskietkach, nowe wydania starych książek komputerowych (sam mam i opisywałem m.in. kultową Atari Basic), pokrywy antykurzowe, akcesoria, a także nowe gry, które też powstają (m.in. 07 zgłoś się, o której też jakiś czas temu pisałem).

Jedna z reedycji Retronics: kultowa książka Atari Basic z kasetą i dyskietką

Co ważne, wszystkie reedycje spod ręki Duddiego są bardzo wysokiej jakości. Wydane z pietyzmem, jeżeli trzeba poprawione, uzupełnione. Czuć serce pasjonata. Aktualną ofertę firmy można zobaczyć na profilu Retronics na Allegro.

Jestem pewien, że nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, to nie będzie kolejny "przewałek". Powiem więcej, to właśnie Duddie uratował jeden z takich zagrożonych projektów - wyłożył pieniądze na wydanie szóstego numeru magazynu Atari Fan, którego to główny dowodzący przepadł na pewien czas...

Krótko mówiąc - co złego to nie Retronics i "Duddie" ;)