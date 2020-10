Krótki test Alio 4K120: Kamera do wideokonferencji

Udostępnij:

Wideokonferencje, streaming, e-learning. Do tych czynności przyda się sprzęt, który gwarantuje nie tylko świetną jakość obrazu, ale również dźwięku. Wszyscy dobrze wiemy, że wysoka jakość komunikacji to podstawa w biznesie, ale także podczas zdalnej nauki. Dlatego też pod lupę wziąłem kamerę Alio 4K120, która, jak sama nazwa mówi, nagrywa obraz w rozdzielczości 4K i posiada bardzo szeroki kąt widzenia. Sprawdźmy, co oferuje model nowej marki na polskim rynku.

Specyfikacja techniczna i zawartość opakowania:

Rozdzielczość (HDMI): 4K@30fps/25fps, 1080P@60/50/30/25fps, 1080I@60/50fps, 720P@60/50fps

Sensor: 1/2.5'', CMOS, Efektywne pixele: 8.51M

Skanowanie: progresywne

Obiektyw: Focus: f=2.8mm, FOV: 120°

Minimalna jasność: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Przysłona: 1/30s ~ 1/10000s

Balans bieli: Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual

Cyfrowa redukcja szumów: 2D i 3D

Kompensacja tylnego oświetlenia: Tak

Wymiary: 194mm x 34mm x 42mm (bez uchwytu)

Waga: 0,5 kg

W opakowaniu oprócz kamery Alio4K120 znajdziemy również pilota, za pomocą którego sterujemy oprogramowaniem, a także przewód USB. Pełna specyfikacja kamery znajduje się na stronie producenta. Szczegóły na temat tej, ale i innych kamer Alio znajdują się na łamach witryny: alio.com.pl.

Design i wykonanie kamery Alio 4K120

Kamera do wideokonferencji Alio 4K120 to urządzenie, którego obudowa została wykonana z metalu. To plus, bowiem solidny materiał chroni przód, dół oraz górę urządzenia przed uszkodzeniami. Z tyłu i no bokach znajdziemy tworzywo sztuczne. Z plastiku również został wykonany uchwyt, który można regulować pod wieloma kątami. Ten dzielnie stoi pod kątem, który ustalimy, dlatego też nie musimy martwić się o to, że po chwili kamera się przesunie, a kąt widzenia obiektywu nie będzie dla nas satysfakcjonujący. Uchwyt świetnie poradzi sobie z ustabilizowaniem kamerki np. na ekranie laptopa, bądź na monitorze lub telewizorze. Ponadto posiada gumowe wykończenie, przez co nie musimy martwić się o to, że kamerka porysuje urządzenie, na którym zostanie zainstalowana. Mechanizm posiada metalowy zawias, który świetnie radzi sobie z trzymaniem kamerki. Alio 4K120 możemy również umieścić na tradycyjnym statywie.

Z tyłu znajdziemy dwa wejścia: USB 3.0 typu B oraz HDMI 1.4. Pierwsze z nich wymagane jest do obsługi jakości 4K. Na przodzie, oprócz oczywiście obiektywu znajdziemy dwa mikrofony kierunkowe. Cała konstrukcja jest bardzo masywna i nie należy do najmniejszych. Wymiary kamery Alio 4K120 to 194 x 34 x 42 mm przy wadze 500 g, przy czym mówimy o wartościach bez uchwytu.

Jakość wideo oraz dźwięku

Alio 4K120 to urządzenie z wyglądu niepozorne. W sumie to dobrze, ponieważ zamiast “efektownego” designu otrzymujemy przyzwoity (nawet bardzo) obraz. Jak sama nazwa mówi, kamera oferuje rozdzielczość 4K 30 fps. Świetnie więc nadaje się nie tylko do rozmów biznesowych, ale również e-learningu, czy nawet streamingu. Jakość obrazu jest świetna - jest on szczegółowy, bardzo dobrze naświetlony i przede wszystkim nie doświadczymy tutaj szumów. Oczywiście pojawiają się one po zmroku, są jednak niemal niezauważalne i możemy to wybaczyć. Dobrej jakości obraz to zasługa algorytmów redukcji szumów 2D i 3D, który ma za zadanie zniwelować występowanie tego zjawiska. Technologia bardzo dobrze sprawdza się nawet wtedy, gdy w pomieszczeniu jest bardzo słabe oświetlenie. Kontrast obrazu jest bardzo dobry.

Screen z kamery Alio 4K120

Kamerka może przesyłać obraz nie tylko w jakości 4K 25/30 fps, ale również FHD 1080p przy 60/50/30/25fps, 1080I przy 60/50 fps oraz 720P 60/50 klatek na sekundę. Alio 4K120 wspiera technologię WDR, która pozwala zachować naturalny obraz wideo pomimo zmiennych warunków oświetlenia.

Screen z kamery wbudowanej w notebooka HP ENVY13

Największą zaletą testowanego modelu jest szeroki kąt widzenia, który wynosi aż 120°. Urządzenie zostało zoptymalizowane na potrzeby wideokonferencji, w których udział bierze duża ilość osób. W celu poprawienia komunikacji, Alio 4K120 posiada również funkcję śledzenia i automatycznego kadrowania uczestników rozmowy. Rozpoznaje ona twarz i w momencie, gdy dana osoba mówi obraz jest na nią kadrowany.

Szeroki kąt widzenia Alio 4K120

Zbliżenie na osobę - kamera Alio

Urządzenie zostało wyposażone w matrycę mikrofonową. Zasięg wielokierunkowych mikrofonów w kamerze Alio 4K120 zbiera dźwięki w odległości do 6 metrów. Dźwięk jest bardzo czysty i wyraźny. Jak nietrudno się domyślić, komunikacja stoi na wysokim poziomie. Wszystkim funkcjami kamerki Alio 4K120 sterujemy za pomocą dołączonego do zestawu pilota. To z jego poziomu możemy wejść m.in. w ustawienia, przybliżyć obraz (powoli lub szybko) czy zmienić kamerę, którą chcemy w danym momencie sterować. Za pomocą pilota możemy sterować maksymalnie czterema kamerami 4K120, a przełączamy się między nimi za pomocą dedykowanych przycisków w górnej części kontrolera.

Podsumowanie

Kamera Alio 4K120 to urządzenie z najwyższej półki, które oferuje świetną jakość wideo. Oprócz szczegółowego i bardzo dobrze naświetlonego obrazu pozbawionego szumów, a także wysokiej jakości wykonania, największą jej zaletą jest szerokokątny obiektyw, który będzie niezastąpiony w przypadku konferencji z większą ilością uczestników. Wysoka jakość obrazu oraz dźwięku sprawdzi się w przypadku streamowania, czy e-learningu, który właśnie rozpoczynają studenci wielu uczelni w naszym kraju.