Krótki test Vector Smart VCTR-32-22BK: Ciekawa alternatywa dla droższych smartwatchy?

Niedawno testowałem ciekawą propozycję dla kobiet – model Vector VCTR-31-01 – tym razem coś, co przypadnie do gustu facetom. Choć nie tylko, bowiem już wspominałem, że wiele kobiet również wybiera „męskie” smartwatche. Model VCTR-32-22BK to nowość w ofercie firmy. Niedrogi, klasyczny z wyglądu i posiadający sporo ciekawych funkcji i dodatków. Czy warto go kupić?

Rynek smartwatchy, podobnie zresztą jak rynek smartfonów, rozrósł się do niebotycznych rozmiarów i jest napakowany najróżniejszymi sprzętami w bardzo szerokiej palecie cenowej. Jeśli ktoś się uprze, kupi smartwatch już za 100 złotych (pomijam smartbandy), ale czy to naprawdę będzie smartwatch? Obawiam się, że będzie to tylko namiastka tego typu sprzętu, z kiepskim ekranem, ubogimi funkcjami, o parametrach nie wspomnę. Ale czy 300 złotych wystarczy? Przekonałem się już wielokrotnie, że tak. Przykładem jest właśnie Vector Smart VCTR-32-22BK, który w oficjalnej dystrybucji kosztuje 299 złotych. Co prawda nie posiada imponujących podzespołów i systemu WearOS, ale pod względem wyposażenia nie ustępuje nawet droższej konkurencji.

Budowa i parametry

Vector Smart VCTR-32-22BK to lekki i prosty smartwatch, który ma wiele ciekawych funkcji, ale nie przytłacza użytkownika skomplikowaniem. Parametry są dość skromne, ale w zupełności wystarczą do obsługi kilku predefiniowanych funkcji, dedykowanego systemu i aplikacji. Sercem urządzenia jest procesor ARM CORTEX-M0 o taktowaniu 53 Mhz i ze wsparciem pamięci RAM o pojemności zaledwie 128 kB. Pod względem parametrów, jest to kopia testowanego niedawno smartwatcha Vector VCTR-31-01.

Również wyświetlacz jest taki sam, choć tutaj mamy do czynienia z okrągłą wersją. Ekran TFT IPS ma przekątną 1,4 cala i rozdzielczość 240 x 240 pikseli. Wszystko zostało zamknięte w lekkiej obudowie z tworzywa sztucznego o szerokości 38 mm i grubości 10 mm. Wbudowana bateria ma pojemność 160 mAh i wystarczy na około 5-15 dni działania w zależności od użytkowania. Zaletą tak skromnych parametrów oraz zastosowania podstawowego systemu jest długi czas pracy na baterii. Oczywiście intensywna eksploatacja odbije się na krótszym czasie działania, ale kilka dni na baterii powinno być normą.

Również jeśli chodzi o zastosowane moduły i dodatki, nie mamy na co narzekać. Zastosowano moduł do mierzenia temperatury z dokładnością do 0,2 stopnia Celsjusza. Pomiary dokonywane są automatycznie lub ręcznie za wykorzystaniem sensora umieszczonego na tylnej części smartwatcha, a jeśli wynik będzie zbyt niski lub zbyt wysoki, użytkownik dostanie powiadomienie. Jest również automatyczny pulsometr, który wyświetla wynik pomiaru zarówno na ekranie, jak również w dedykowanej aplikacji. Tam możemy również sprawdzić pomiary historyczne z datą i godziną pomiaru.

Oczywiście nie zabrakło takich funkcji, jak powiadomienia z telefonu i popularnych aplikacji, jest także funkcja kontroli snu, wyświetlanie danych dotyczących pogody, mamy także 5 predefiniowanych dyscyplin sportu. Wykorzystując aplikację Hit Fit Pro można sprawdzić długość trwania snu głębokiego, płytkiego, ilość oraz długość przebudzeni itp.

Dedykowana aplikacja

Jeśli chodzi o aplikację, to jest to samo, co w przypadku modelu Vector VCTR-31-01, czyli możliwość zmiany tarczy zegarka na jedną z 50 predefiniowanych, jest funkcja budzika i alarmu, możemy również dostawać powiadomienia o braku aktywności lub funkcji „znajdź zegarek”. Oprócz tego w aplikacji znajdziemy spis treningów, historię pomiarów tętna i temperatury, sprawdzimy stan zdrowia wg. algorytmów aplikacji, zmienimy tarczę zegarka itp.

Podsumowanie

Vector Smart VCTR-32-22BK kosztuje około 299 złotych i przyznam, że sam rozważam zakup tego modelu, jako urządzenia „do pracy” i okazjonalnych treningów. Jest bardzo lekki, ledwo czuć go na nadgarstku, a na dodatek ma mnóstwo przydatnych funkcji i nieźle działającą aplikację producenta. Jasne, w podobnej cenie znajdziemy sporo podobnych rozwiązań, ale nie wszystkie zaoferują komplet modułów i funkcji oraz nieźle działającą aplikację.