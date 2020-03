Pobierz program

Krzyżówki to niewielka aplikacja stanowiąca nie lada gratkę dla amatorów wszelakiego rodzaju krzyżówek. Dzięki niej na ekranie komputera sprawdzimy swoją wiedzę z różnych dziedzin udzielając odpowiedzi na zadane pytania/podpowiedzi o różnym stopniu trudności.

Opisywana aplikacja oferuje zestaw kilkudziesięciu szarad o różnym poziomie trudności (od 1 do 5 gwiazdek), które kierowane są do graczy w różnym wieku. Standardowo zadaniem użytkownika jest odgadnięcie wszystkich haseł, które to pozwolą na odczytanie hasła głównego krzyżówki. Program nie oferuje niestety systemu wskazówek i podpowiedzi, jednak pozwala przerwać zabawę w dowolnym momencie, a później na powrót do danej szarady. Wprowadzone hasła zostają oczywiście zapisane.

Krzyżówki oferują prosty, ale dopracowany interfejs graficzny, który sprawa, że zabawa z krzyżówkami jest przyjemna i szybko się nie nudzi. Nawigacja po szaradzie odbywa się poprzesz kliknięcie pytania (przeniesienie do pola w krzyżówce) lub odwrotnie, kliknięcie pola w krzyżówce (przeniesienie do pytania).

Kluczowe cechy aplikacji: