Książki i kursy – by rozwijać się nie tylko zawodowo. Wielkanocny kiermasz.

Świat nie biegnie do przodu – on porusza się z prędkością ponaddźwiękową. To, jak dzięki technologii zmienia się wszystko dookoła, jest z jednej strony fascynujące, a z drugiej może budzić pewne uzasadnione obawy. Nawet nie biorąc pod uwagę obecnej pandemicznej sytuacji (która według badaczy zadziałała jak szkło powiększające, przyspieszając procesy widoczne od dłuższego czasu - np. praca i nauka zdalna) – szybkość tych zmian powoduje, że skoki cywilizacyjne, które miały miejsce w odstępach dekad czy całych wieków, obecnie dzieją się co kilka lat.

Badania pokazują, że w ciągu najbliższego ćwierćwiecza ponad połowa profesji obecnych dziś na rynku pracy, zniknie wskutek zmian technologicznych. Według szacunków, prawie dwie trzecie dzisiejszych 10latków (65%) będzie pracowało w zawodach, które póki co... jeszcze nie istnieją. Rozwój, nadążanie za trendami, układanie ścieżek swojej kariery biorąc pod uwagę nie tylko własne predyspozycje, ale i zapotrzebowanie rynku – to jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnego człowieka. Dlatego też poniżej przedstawiamy pewne propozycje, które stanowić mogą świetną inspirację i doskonałą pomoc w tym zakresie.

Właśnie trwa Wielkanocny Kiermasz Wydawnictwa Helion – istny festiwal promocji na blisko 40 000 tytułów – książek, ebooków, audiobooków i kursów video. Wszystkie tytuły objęte są rabatami do -96% - w tym ebooki i audiobooki, które można kupić w cenach do 29.90 zł, a książki drukowane z 40% rabatem – poszerzonym o darmową wysyłkę. Idealny prezent wielkanocny dla bliskiej osoby... lub dla siebie.

Z okazji Wielkanocnego Kiermaszu na Klientów czeka także konkurs (szczegóły poniżej), w którym wygrać można czytniki PocketBook oraz bony podarunkowe.

Jako, że wybór w promocji jest ogromny, aby ułatwić Wam zadanie nasza redakcja wybrała i opisała poniżej kilka tytułów godnych uwagi.

Kurs video: Blender 2.71. Modelowanie w 3D, animacja i renderowanie

Kiedy kilkanaście lat temu ktoś mówił, że pracuje w reklamie – pisał teksty i wymyślał hasła. Dziś, dzięki technologii, zakres prac zwiększył się nieporównywalnie. Każda forma wizualna – reklama w prasie, TV, Internecie, filmy, seriale – coraz chętniej sięga po grafikę 3D. Blender to jeden z najpopularniejszych programów do tworzenia modeli i animacji 3D – i co ważne, jest oprogramowaniem darmowym – wykorzystywanym zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów - pracują na nim specjaliści ze wszystkich branż przemysłu, nauki i sztuki. Dodatkową przewagę Blendera nad innymi rozwiązaniami stanowią stosunkowo niewielkie rozmiary, dzięki czemu jest dostępny także dla użytkowników posiadających nieco słabszy sprzęt. Kurs zapewnia wiedzę z zakresu obsługi samego programu, modelowania, UV mappingu, teksturowania i renderowania – solidną podstawę niezbędną do rozpoczęcia pracy z grafiką trójwymiarową. Skierowany jest do osób, które myślą o związaniu zawodowej przyszłości z grafiką 3D, ale też tych, które chcą tylko poznać podstawy programu Blender; zapoznaje użytkownika z nazewnictwem charakterystycznym dla języka grafiki 3D oraz pojęciami związanymi z interfejsem programu, by po jego ukończeniu każdy wiedział, czym są bump mapping, normal mapping, UV mapping , rigging, render, oświetlenie globalne (ang. global illumination), modelowanie 3D, animacja 3D — a także potrafił wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Ebook: Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone

Testowanie to potężna i rosnąca gałąź biznesu – samo wytworzenie aplikacji czy programów to za mało, by z odpowiedzialnością wypuścić produkt na rynek. Podręcznik dedykowany jest osobom, które w świecie IT stawiają pierwsze kroki i rozważają, czy praca testera jest dla nich odpowiednia. Dzięki tej książce czytelnik pozna teoretyczne podstawy pracy testera, zrozumie, na czym polega jego warsztat i z jakich elementów się składa, dowie się też, jak zabrać się do pracy testerskiej; znajdzie odpowiedź na podstawowe pytania: na czym polegają jego zadania testera, takich umiejętności się od niego wymaga, znajomość których narzędzi będzie oczekiwana, skąd czerpać o nich wiedzę. I przede wszystkim: jak się przekonać, czy będzie się dobrym testerem?

Kurs video: Od zera do frontend developera. Tworzenie stron w oparciu o HTML5 i CSS

Frontend developer to osoba odpowiedzialna za przygotowanie wizualnej warstwy witryny internetowej. Na rynku istnieje – i będzie istniało w dającej się przewidzieć przyszłości – ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Istnieją co prawda kreatory witryn, które nie wymagają znajomości kodowania, lecz tworzone w tej sposób strony posiadają szereg ograniczeń. Frontend developer przygotowuje i wdraża to, w jaki sposób strona wygląda to użytkownika końcowego, dba o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów i rozwiązuje ewentualne problemy techniczne. Kurs przybliża technologie wykorzystywane do budowania stron www i zasady ich działania, standardy tworzenia stron semantycznych. Dzięki niemu uczestnik opanuje podstawy HTML, CSS oraz JavaScriptu i, co najważniejsze, wykształci w sobie dobre nawyki w zakresie optymalizacji rozwiązań – by tworzone strony spełniały wszystkie ewoluujące się standardy.

Ebook: Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie

Analityka danych to pole, które rozwija się we wręcz zastraszającym tempie. Prawdziwa data science nie ma wiele wspólnego z powszechnymi wyobrażeniami o tabelach przestawnych w Excelu. Data Science to podstawa sztucznej inteligencji, o nią oparte są różnorakie modele predykcyjne, ona stanowi podstawę funkcjonowania chatbota na stronie banku. Specjaliści analizy danych są rozchwytywaniu na rynku pracy i liczyć mogą na zarobki wielokrotnie przekraczające średnie. Książka Data science od podstaw to kompleksowy przewodnik po zagadnieniach związanych z podstawami nauki o danych. Autor – inżynier oprogramowania i uznany analityk przybliża czytelnikom między innymi elementy algebry liniowej, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, metody zbierania, oczyszczania i eksploracji danych, algorytmy modeli analizy, podstawy uczenia maszynowego, systemy rekomendacji i przetwarzania języka naturalnego czy analizę sieci społecznościowych. Świetna pozycja dla osób chcących wejść w ten świat.

Ebook: Bezpieczeństwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach

Wraz przejmowaniem coraz to nowych obszarów przez technologie semi- lub całkowicie autonomiczne, kluczowe jest bezpieczeństwo aplikacji. Żywotnego wymiaru nabiera zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemu informatycznego poprzez ciągłe uczenie się, aktualizowanie i systematyzowanie swojej wiedzy - tylko w ten sposób mamy szansę pokonać hakerów w tym niekończącym się wyścigu zbrojeń. Andrew Hoffman, starszy inżynier ds. bezpieczeństwa w Salesforce.com, przybliża czytelnikom typowe luki bezpieczeństwa, podstawowe techniki atakowania aplikacji, niestandardowe metody omijania typowych zabezpieczeń, wdrażanie zabezpieczeń aplikacji, najlepsze praktyki bezpiecznego kodowania w cyklu programistycznym. Efektem jest kompendium wiedzy na temat poprawy poziomu bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

Kurs video: Excel – szybkie przetwarzanie danych. Sztuczki i gotowe rozwiązania

Excelem każda firma – mała czy duża – stoi. Przez znakomitą większość użytkowników jest on jednak traktowany jako przerośnięty kalkulator; tymczasem jego możliwości wykraczają daleko poza proste operacje matematyczne. Dzięki szkoleniu użytkownik nauczy się przeprowadzać najbardziej skomplikowane operacje matematyczne, dostosowywać gotowe szablony do własnych potrzeb, formatować zawartość, radzić sobie z błędami, przetwarzać najbardziej rozbudowane zbiory, tworzyć wykresy. Po tym kursie każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystać rozbudowane, zaawansowane narzędzia zaszyte w programie, by przetwarzać dane w sposób szybki, wydajny i estetyczny – zarówno na potrzeby prywatne, jak i zawodowe.

Ebook: Instrukcja obsługi projektu

Każdy projekt – nieważne jak duży czy mały – potrzebuje jednej osoby, która nad nim zapanuje, będzie odpowiedzialna za efekt końcowy i zrobi wszystko, by praca podległych ludzi i zespołów przebiegała bez zakłóceń. Prowadzenie projektów nie jest nauką ścisłą – mimo zestawu metodyk od klasycznych po zwinne, w przypadku różnych sytuacji, improwizacja odgrywa kluczową rolę na stanowisku project managera. Warto jest wyposażyć się w zbiór technik, narzędzi i praktyk, po które możemy sięgnąć w przypadku niestandardowych wyzwań. W Instrukcji obsługi projektu zawarto blisko 100 technik i metod wspierających lepszą organizację pracy w projekcie, a czytelnik może łatwo znaleźć inspirację czy wręcz gotowe przydatne dla siebie rozwiązanie. Książka prezentuje również uproszczone podejście do tworzenia metodyki projektowej, inspirowane PMBOK Guide. Nie jest to klasyczny podręcznik - można z niej korzystać po prostu jak z poradnika i znajdować konkretne rozwiązanie dla konkretnego problemu, na jaki natrafi się podczas pracy.

Ebook: Python. Wprowadzenie. Wydanie V

Python to wszechstronny język programowania, zoptymalizowany pod kątem efektywności pracy, czytelności kodu i jakości oprogramowania. Ze względu na różnorodność zastosowań, łatwość przenoszenia i fakt, że jest darmowy, jego popularność rośnie, a nauka jest relatywnie łatwa. Aby wykorzystać zalety Pythona, konieczne jest zdobycie solidnych podstaw tego języka, a następnie dogłębne zrozumienie bardziej zaawansowanych koncepcji i porządne ich przećwiczenie podczas pisania własnego kodu. Autor – znany instruktor Pythona i jedna z najważniejszych postaci środowiska – przybliża czytelnikom składnię Pythona i koncepcje związane z iteracjami, przedstawia dokładny opis ważniejszych wbudowanych typów obiektów i ich możliwości, struktury programistyczne wyższego poziomu, programowanie funkcyjne i programowanie obiektowe oraz zaawansowane zagadnienia dla profesjonalistów. Solidna pozycja dla każdego, kto chce szybko zacząć programować w Pythonie.

Kurs video: Android Studio. Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne

"Do wszystkiego jest aplikacja" – w tym stwierdzeniu jest sporo prawdy, chociaż oczywiście rynek nasycony nie jest. O system operacyjny Android oparte jest dwie trzecie urządzeń mobilnych, a wśród samych smartfonów jest niekwestionowanym królem, napędzając ponad 80% z nich. Ile pomysłów na świetną aplikację pozostało w sferze marzeń przez brak umiejętności i wiedzy, by aplikację tę zbudować? Z tym kursem każdy nauczy tworzyć się aplikacje mobilne, konieczny jest tylko pomysł! Dzięki materiałom użytkownik pozna architekturę systemu i narzędzia, nauczy się wykorzystywać multimedia, opanuje bazy SQLite, dowie się jak obsługiwać wyjątki, nauczy się projektowania interfejsów użytkownika – przygotuje swoja aplikację do publikacji w Google Play. Kurs zaczyna od szybkiego poznania platformy, podstaw programowania obiektowego, przechodzi przez język Java oraz odpowiednie narzędzia, by pod koniec szkolenia stworzyć własną aplikację.

Ebook: Błękitny umysł. Myśl na odwrót, działaj na opak, poznaj nieznane!

Na koniec zestawienia niestandardowa pozycja, która zachęca i zaprasza przede wszystkim do spojrzenia na świat na odwrót, motywuje do odwrócenia zasad. Łączy biznes, psychologię, filozofię Wschodu z życiem i naszymi codziennymi wyborami. Błękitny umysł przynosi odpowiedzi na pytania, dlaczego nam nie wychodzi to, co planujemy i jak inaczej podejść do swoich celów, planów oraz samych siebie. Autorka - Klaudia Pingot - to kreatywna mówczyni, psycholog i trener z długoletnim doświadczeniem, a także była oficer Centralnego Biura Śledczego KGP; przekonuje czytelnika, że możemy tworzyć rzeczywistość na własnych warunkach i jesteśmy w stanie przełamywać schematy, dokonywać niebanalnych zmian i stworzyć sobie inne życie.

