Kupujesz Ryzena 5000? Nie zapomnij wcześniej zaktualizować BIOS-u

Na Reddicie/r/AMDHelp i innych około tematycznych forach natrafiam na wpisy typu "pomocy, po zakupie Ryzen 5800x komputer nie działa". Niedawno wymieniłem procesor na właśnie ten model i nie będę ukrywał, też zapomniałem wcześniej aktualizować BIOS. Lepiej zrobić to wcześniej, bo u niektórych właścicieli nowych chipów pojawiają się problemy.

Płyty główne niezależnie od tego, czy najnowsze modele czy starsze, nie posiadają aktualnej wersji BIOS. Nowe procesory AMD trafiły do sprzedaży w Polsce mniej więcej w listopadzie 2020 roku. Tym samym, sprzedawane w sklepach płyty przyjechały do nas z fabryk jeszcze ze starym BIOS-em, który nie dogaduje się z Ryzenami 5000.

Niby to proste i oczywiste, ale każdemu zdarzy się zapomnieć. Obserwując posty na Reddicie utwierdzam się w takim przekonaniu. Wczoraj pojawił się kolejny wpis – tym razem Ryzen 5 5600x i nowiutka płyta główna Gigabyte B550m. Systemu Windows nie udało się uruchomić, a rozwiązaniem oczywiście okazała się aktualizacja BIOS. Użytkownik wraca uwagę jednak, że wcześniej próbował już zaktualizować BIOS. Najwyraźniej proces się po prostu nie powiódł, dlatego jeżeli wymieniacie procesor na nowszy model, lepiej dokonać aktualizacji przed jego zamontowaniem.

Nawet przy wymianie procesora na nowy można się zapomnieć. Sam przyznaję – poniosła mnie ekscytacja i przed wyjęciem poprzedniego chipu AMD Ryzen 7 3800x nie wpadłem na pomysł, aby sprawdzić wersję BIOS-u. Jako że korzystam z chłodzenia AIO (SilentiumPC Navis Evo ARGB 360), wymiana CPU zajmuje trochę czasu i nie należy do przyjemności. Podstawka na plecach jest trudna do zamontowania samodzielnie ze względu na dodatkowe "słupki", które musi złapać śruba łącząca zaczepy chłodzenia.

Jak aktualizować BIOS bez CPU?

Pozostała mi aktualizacja przez pamięć zewnętrzną bez uruchamiania komputera. Na szczęście w nowszych modelach płyt pod socket AM4 ten proces jest wręcz banalny i zajmuje dosłownie kilka minut. Zależnie od producenta, etapy instalacji mogą być różne. Natomiast trzeba pamiętać o jednym – przed dodaniem plików na pamięć przenośną USB, należy upewnić się, że format plików na nośniku to FAT32.

W przypadku ASUSA, wystarczy pobrać pliki dla konkretnej płyty głównej i skopiować je na nośnik. W przypadku MSI wygląda już to inaczej, gdyż należy zmienić nazwę pliku oraz jego format na MSI.ROM – dopiero wtedy możemy przenieść go na pendrive. Następnie podłączamy go do odpowiedniego portu USB w płycie głównej oznaczonego napisem "BIOS UPDATE" i przyciskamy lub przytrzymujemy (w zależności od modelu płyty) przycisk "Flash BIOS". W razie wątpliwości, możecie spojrzeć na poniższe nagrania instruktażowe dla klientów ASUSA, MSI czy Gigabyte.