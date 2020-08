Kurso de Esperanto 5.1

Pobie​rz program

Kurso de Esperanto to multimedialny program do samodzielnej nauki języka Esperanto. Ten jedyny w swym rodzaju język, a zarazem też sposób werbalnej komunikacji pomiędzy wielonarodowymi nacjami jest pewnego rodzaju "drogą na skróty" we wzajemnym porozumiewaniu się. Co prawda język ten odszedł już praktycznie do lamusa, ale jego zwolenników traktujących go chociażby jako ciekawostkę czy też hobby, po dziś dzień nie brakuje na całym świecie.