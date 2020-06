Pobie​rz program

Kyodai Mahjongg to doskonała propozycja dla osób, które poszukują zestawu oferującego dostęp do różnych wersji popularnej gry madżong.

Aż osiem trybów zabawy!

, Solitare dla 2 graczy, Rivers, Memory, Clicks, Slider, Hashira oraz Kumika to warianty rozgrywki, jakie znajdziemy w Kyodai Mahjongg. Każdy z nich zaprojektowano tak, by różnił się od innych, niemniej główna zasada pozostała niezmieniona. Oznacza to, że niezależnie od wybranego trybu gry będziemy musieli szukać identycznych płytek na ekranie.

Dla jednego i dla dwóch graczy

Co ciekawe, w Kyodai Mahjongg można grać samemu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zaprosić do rozgrywki drugiego gracza, rywalizując z nim przy jednym ekranie. Niekiedy będziemy mogli oddać się swobodnemu usuwaniu kafelków z planszy, innym razem konieczne będzie zlokalizowanie ich w wyznaczonym czasie. Kyodai Mahjongg zmusi nas również do zapamiętywania układu kamieni czy też strategicznego myślenia, bowiem w jednym z trybów trzeba usunąć jak najwięcej płytek w jak najkrótszym czasie.

Mahjongg umożliwia swobodne przełączanie się między widokami 2D i 3D. Gra posiada bardzo dobrze zrealizowane animacje i relaksujący podkład dźwiękowy.

Najważniejsze cechy: