LEGO Harry Potter: Lata 1-4 jest przygodową grą akcji. Dzięki niej możemy przeżyć kluczowe wydarzenia z pierwszych czterech tomów powieści o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling, które zostały przedstawione również w pełnometrażowych filmach.

Hogwart w wersji LEGO!

Tak samo jak w innych produkcjach studia TT Games, również w opisywanej grze zarówno postacie, jak i wszystkie elementy otoczenia, zostały zbudowane z klocków LEGO, co nadaje grze specyficznego klimatu. LEGO Harry Potter: Lata 1-4 to doskonała okazja, by wspólnie z Harrym, Ronem i Hermioną, a także wieloma innymi ikonicznymi postaciami, wziąć udział w emocjonujących przygodach. Warto pamiętać, że kolejne zostały ukazane w drugiej części zatytułowanej LEGO Harry Potter: Lata 5-7.

Jak w to się gra?

LEGO Harry Potter: Lata 1-4 bazuje na mechanice rozgrywki znanej z poprzednich dzieł TT Games osadzonych w uniwersum LEGO. Mamy tu więc do czynienia z grą, w której eksplorujemy lokacje, kolekcjonujemy przedmioty, walczymy z przeciwnikami i rozwiązujemy nieskomplikowane zagadki logiczne. Całość da się przejść samemu, ale twórcy przygotowali tryb kooperacji dla dwóch osób.

W grze LEGO Harry Potter: Lata 1-4 nie mogło zabraknąć lekcji magii, nauki latania na miotle, meczów quidditcha, warzenia mikstur, a także – a może przede wszystkim – możliwości rzucania czarów. Zaklęcia wykorzystujemy między innymi po to, by uporać się z prostymi łamigłówkami, a tym samym odblokować dostęp do kolejnych zadań.

Najważniejsze cechy:

przygodowa gra akcji w świecie LEGO

weź udział w kluczowych wydarzeniach z pierwszych czterech książek i filmów o Harrym Potterze

nieskomplikowana rozgrywka

różnorodne atrakcje (lekcje magii i nie tylko)

tryb współpracy dla dwóch graczy (przy jednym ekranie)

