LEGO Indiana Jones: The Original Adventures to pełna wyśmienitej rozgrywki gra komputerowa, oparta na kanonie najlepszego kina przygodowego!

LEGO Indiana Jones to kolejna gra studia Traveller’s Tales, odpowiedzialnego m.in za gry przygodowe z serii Gwiezdnych Wojen. Tym razem studio zabrało się za komputerową wersję gry o najbardziej znanym archeologu w historii kina.

Tworząc legendę

Od samego początku rozgrywki miałem wypieki na twarzy, gdyż ponownie ogrywałem dobrze mi znane lokacje z kinowego ekranu. Twórcy tak przedstawili rozgrywkę, by ta zahaczała o dobrze nam znane filmy z Indianą Jonesem. Przygoda mocno nawiązuje do wydanych na przestrzeni lat filmów Poszukiwacze zaginionej Arki, Świątynia Zagłady oraz Ostatnia Krucjata. Wprawne oko gracza szybko odnajdzie w grze masę smaczków i sytuacji wciągniętych z kina na ekrany monitorów. Twórcy często puszczali oczko do fanów, racząc ich bardzo wciągającą historią i wyśmienitą zabawą.

Rozgrywka opiera się w dużej mierze na zręczności, ale również rozwiązywaniu prostych zagadek logicznych. Ponownie zajmujemy się zbieractwem drogocennych klocków LEGO oraz pomnażaniem wyników. Wcielamy się w znaną postać, przywdziewamy klasyczny kapelusz, w dłoń bierzemy bicz i ruszamy na pełne niebezpieczeństw, niezapomniane przygody!

Miód na uszy ... i oczy

Twórcy stanęli na wysokości zadania, racząc graczy przepięknym odwzorowaniem detali świata przedstawionego, cech osobowościowych znanych postaci wraz z charakterystycznym motywem przewodnim na czele. Jest to pozycja obowiązkowa dla osób wciąż bawiących się duńskimi klockami - dzieci jak i dorosłych, a przede wszystkim dla wielbicieli słynnego na cały świat, Indiana Jonesa.

PS: Uwaga na węże. Indie nie znosi węży!

Kluczowe cechy gry: