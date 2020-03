Pobierz program

LEGO Worlds to kolejna propozycja utalentowanego studia TT Games, które od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem gier na licencji duńskich klocków LEGO.

Prawie jak Minecraft

Zamiast kolejnej, trzecioosobowej przygodówki akcji stworzonej na licencji filmu, autorzy LEGO Worlds zaoferowali zgoła odmienne podejście do rozgrywki, przygotowując grę, która z pewnością przypadnie do gustu fanom kultowego Minecrafta. W trakcie zabawy eksplorujemy bowiem wielkie, proceduralnie generowane światy, w których możemy bawić się zarówno samotnie, jak i wspólnie z innymi użytkownikami.

Zbuduj swój ulubiony zestaw LEGO

LEGO Worlds oddaje do dyspozycji chętnych wiele różnego rodzaju schematów pozwalających na modyfikowanie terenu, stawianie kolejnych budynków i nie tylko. Podczas rozgrywki wykonujemy nieskomplikowane zadania, które zlecają nam bohaterowie niezależni, by w nagrodę otrzymać przedmioty do wykorzystania w dalszej części.

Eksploruj jak chcesz

Co ciekawe, LEGO Worlds oferuje wiele opcji w zakresie eksploracji. Poszczególne obszary można zwiedzać pieszo, na rowerze, samochodem, konno, na grzbiecie strusia czy też… dosiadając smoka. Warto jednak uważać, bo na swojej drodze spotkamy nie tylko przyjaźnie nastawionych bohaterów, ale także przeciwników, wśród których znajdą się chociażby szkielety.

Najważniejsze cechy:

gra dla młodszych i starszych fanów Minecrafta

banalne sterowanie

mnóstwo zawartości do odblokowania (w tym prawdziwe zestawy LEGO!)

wiele sposób eksploracji

losowo generowane światy

Minimalne wymagania sprzętowe LEGO Worlds: