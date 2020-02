LG OLED: ten gadżet to stojak do TV i potężny system audio 3D w jednym

Udostępnij:

Firma Canvas zapowiedziała w 2019 roku dość intrygujące akcesorium dla telewizorów LG OLED. Mianowicie chodzi o Audiostand, stojak do TV wraz ze zintegrowanym systemem audio.

Projekt miał zaplanowaną akcję crowdfundingową, która miała rozpocząć się w październiku 2019. Firma zaliczyła jednak poślizg i zbiórka pieniędzy ruszyła dopiero teraz, na indiegogo. Produkt ten ukaże się przez to również nieco później niż planowano, nie w pierwszym kwartale 2020, lecz we wrześniu.

Canvas Audiostand: dwa w jednym - stojak dla LG OLED i system audio z 3D

Pochodząca z Danii firma Canvas chciała stworzyć zupełnie nową kategorię produktu audio-wideo, łącząc funkcjonalność stojaka wraz z zaawansowanym systemem audio w 3D z czterokanałowym dźwiękiem. Takie urządzenie mogłoby być alternatywą dla soundbarów lub tzw. soundbase'ów, a jednocześnie stylowo wyglądać.

To ostatnie zdaje się być specjalnością Duńczyków, gdyż tak wielu designerów współpracuje z producentami telewizorów, by nadać ich nóżkom czy obudowom unikatowego wykończenia. Canvas chce dostarczyć swoim sprzętem dźwięku, którego jakość będzie równała się jakości obrazu na ekranie OLED, zajmując przy tym niewiele miejsca.

Mierzące 37,8 cm wysokości (i 122,9 cm szerokości) oraz ważące 18 kg urządzenie posiada 200 W wzmacniacz, a wszystkie komponenty mieszczą się w zamkniętej obudowie z systemem bass reflex mieszczącej 30 litrów. Sprzęt wyposażony jest w dwa przetworniki SB Acoustics, które odpowiadają za średnie i niskie tony oraz dwa dodatkowe głośniki wysokotonowe.

Canvas Audiostand obsługuje technologię Bacch 3D, która zapewnia prawdziwie trójwymiarowy dźwięk z pasmem przenoszenia od 30 do 20 000 Hz, a jego efektywny zasięg wynosi około 3 do 3,5 metra. W praktyce zapewnia ona tak skuteczną, zdaniem portalu flatpanels, separację kanałów, że dźwięki z lewego głośnika wędrują wyłącznie do lewego ucha, a z prawego głośnika – do prawego.

Sprzęt ten został opracowany specjalnie pod telewizory LG OLED, począwszy od modeli z 2016 (czyli seria z numerem 6) na tych nadchodzących z 2020 skończywszy (seria X). Jest to jednak niezależny, autorski produkt. Audiostand pozwala na schowanie we wnęce różnych przystawek telewizyjnych, np. Apple TV 4K, Chromecast 4K czy też Amazon Fire TV 4K oraz wygodne poprowadzenie kabli do telewizora. W zależności od potrzeby, Audiostand można użytkować albo w trybie wolnostojącym albo przymocować do ściany wraz z telewizorem.

W taki sposób do użytkownika dobiega dźwięk w 3D, z wyraźnie oddzielonymi kanałami lewym i prawym, fot. Canvas

Gadżet ten obsługuje również najnowsze protokoły transmisji danych, w tym AirPlay 2, Chromecast, a także Spotify Connect i Bluetooth dla muzyki. Audiostand potrafi także przesyłać dźwięk drogą HDMI ARC. Z urządzenia skorzystamy także jako samodzielnego bezprzewodowego głośnika, a i nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z niego z innymi telewizorami. Wtedy jednak nie doczepimy stojaka pod odbiornik.

Canvas chce uzbierać docelowo 675 000 koron duńskich na sfinalizowanie projektu, a do tej pory udało się zebrać 30 procent tego celu, czyli 204 470 koron duńskich. Do końca zbiórki pozostało jeszcze 29 dni. Zestaw w wersji dla telewizorów 55'' kosztuje 6880 duńskich koron (około 3967 złotych), podczas gdy wariant 65'' to wydatek rzędu 7570 duńskich koron (ok. 4365 zł). Firma chwali się, że jej produkt (za równowartość 999 dolarów) jest kompletniejszy niż konkurencyjne rozwiązanie Bang & Olufsen za 10 000 dolarów.