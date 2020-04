LG nie zapomina o telewizorach z 2018 roku. Dostaną ważną aktualizację

Udostępnij:

Obecnie telewizory posiadają bardzo wiele funkcjonalności, zarówno związanej z łączeniem się z urządzeniami mobilnymi, jak również sprzętem w obrębie tzw. inteligentnego domu. Jest jednak mały problem. Producenci nierzadko wprowadzają aktualizacje wyłącznie dla najnowszych lub zeszłorocznych modeli.

Apple AirPlay 2 i HomeKit – co to jest?

AirPlay 2 to protokół umożliwiający bezprzewodowe strumieniowanie obrazu (np. filmów/seriali), zdjęć i dźwięku z urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad, czy komputery Mac na zewnętrzny wyświetlacz, w tym przypadku telewizor. Od roku 2019 stał się on szeroko powszechnym standardem w telewizorach, który wprowadzono do między innymi wybranych odbiorników marek Samsung, Sony i LG.

Apple Airplay 2 w akcji: strumieniowanie serialu z Apple TV+ z iPhone'a na telewizor, fot. Apple

Podobna sytuacja miała miejsce z wprowadzonym dla telewizorów także w 2019 standardem HomeKit, czyli systemem integrującym, w tym kontekście, telewizor z urządzeniem takim jak iPad, iPhone i iPod touch. Dzięki HomeKit można kontrolować pewne funkcje telewizora z poziomu sprzętu Apple lub za pomocą asystentki Siri (np. kazać włączyć jej konkretny serial w konkretnym pokoju). Listę kompatybilnych urządzeń Apple można znaleźć na oficjalnej stronie.

LG wprowadzi Apple AirPlay 2 i Homekit dla telewizorów OLED i LCD z 2018

Wybrane modele telewizorów OLED i LCD firmy LG mają otrzymać aktualizację z Apple Airplay 2 i Homekit przed październikiem 2020.

Modele 4K OLED z 2018, które otrzymają AirPlay 2 i HomeKit:

LG B8

LG C8

LG E8

LG W8

Modele/serie 4K LCD z 2018, które otrzymają AirPlay 2 i HomeKit:

LG UK61

LG UK62

LG UK63

LG UK64

LG UK65

LG UK67

LG UK69

LG UK75

LG SK79

LG SK8000

LG SK8100

LG SK8500/SK9000

LG SK9500

Nie można także zapomnieć o aplikacji Apple TV, dającej dostęp do wypożyczalni filmów z bardzo szerokim wyborem treści w 4K HDR (Dolby Vision). Ona także trafi na te same telewizory LG z 2018 pod koniec roku.