LG sprzedaje licencje na webOS. System trafi do telewizorów dwóch producentów

LG podąża za krokiem Samsunga i zamierza udostępniać licencje na użytkowanie systemu webOS. Wśród pierwszych zainteresowanych producentów znalazły się Blaupunk i Konka.

WebOS to jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych typu Smart TV dostępnych na świecie, przez wielu użytkowników uznawany za najlepszy. Dlaczego więc jego twórcy mieliby nie zarabiać na jego udostępnianiu? Taki krok podjął Samsung jeszcze w 2019 roku, chociaż żadna większa marka nie zainteresowała się wykorzystywaniem Tizena. Teraz LG idzie w ślady konkurencji.

Dobry telewizor to nie tylko parametry techniczne, chociaż większość z kupujących przychylniej patrzy na mocną specyfikację. Ostatnie lata pokazują, że oprogramowanie sterujące jest bardzo istotnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę podczas zakupu sprzętu. Rozwijany przez LG system webOS cieszy się bardzo dobrymi opiniami użytkowników, a niedawno firma udostępniła sporą aktualizację do wersji 6.0.

WebOS jako dystrybucja – szybko znaleźli się chętni

Nie będzie to żadnym zaskoczeniem, że zakupem licencji od LG zainteresowali się mniejsi producenci telewizorów. Według informacji podawanych przez serwis FlatPanelsHD, webOS trafi do wybranych modeli firm Blaupunkt oraz Konka. W przypadku pierwszego z producentów, system operacyjny w wersji 5.0 trafi do modeli LCD BP 42 - 75 cali.

Z kolei Konka wprowadzi webOS do serii U4, czyli telewizorów 4K LCD w rozmiarze od 43 do 75 cali. Z tych dwóch firm bardziej zainteresuje nas Blaupunkt, którego dość sporą gamę modeli można zakupić w Polsce. Z kolei Konka podpisała umowę licencyjną jedynie dla sprzętu oferowanego w Stanach Zjednoczonych.