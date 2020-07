LG: telewizory OLED otrzymują FreeSync. Już nie ustępują Samsungowi

Udostępnij:

Firma LG właśnie wprowadziła funkcjonalność FreeSync Premium do swoich telewizorów OLED z 2020 roku. To świetne wieści dla graczy zamierzających sięgnąć po Xbox Series X i PlayStation 5, gdyż konsole nowej generacji mają obsługiwać FreeSync.

Telewizory LG OLED z FreeSync. Konsolowi gracze się ucieszą

Do tej pory wybrane telewizory marki LG były jedynie zgodne z systemem NVIDIA G-Sync. Był on jednak przeznaczony wyłącznie dla komputerów osobistych, a jednak mało kto używa telewizora klasy OLED podpiętego do PC-ta. Wprowadzenie FreeSync zadowoli więc właśnie konsolowców.

Technologia ta była już używana przez konkurencję, konkretnie przez Samsunga w 2018 roku w telewizorach typu QLED.

AMD FreeSync - jak działa ta technologia?

W ogromnym skrócie, FreeSync jako typ technologii Variable Refresh Rate (VRR) eliminuje efekt rozrywania ramek obrazu. Może on występować, gdy gra nie jest zawsze w stanie wyciągnąć płynności pełnych 60 klatek na sekundę. Wtedy FreeSync zapewni, że do tego nie dojdzie.

LG OLED GX, fot. LG

Oprócz tego, gdy już faktycznie dojdzie do jakiegoś spadku w płynności - FreeSync zlikwiduje nam tzw. efekt "judder". Jest to poczucie "rwania" ruchów postaci, którą sterujemy kontrolerem w grze.

FreeSync Premium dodatkowo zapewnia funkcjonalność VRR przy włączonym HDR. Niewątpliwie przyda się w nowej generacji konsol.

Pierwszymi telewizorami LG OLED, które otrzymały aktualizację (3.10.20) z FreeSync Premium są modele GX oraz CX. Technologia działa w zakresie odświeżania od 40 do 120 Hz. W późniejszym terminie uaktualnienie mają dostać także modele BX i ZX. Nie wiemy, jaki los czeka telewizory LG OLED z poprzedniego roku, które także obsługują HDMI 2.1 i w teorii mogłyby obsłużyć FreeSync.