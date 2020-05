LG w pełni gotowe na PS5 i Xbox Series X. OLED TV otrzymają AMD FreeSync

Udostępnij:

W tym roku telewizory LG OLED otrzymają bardzo istotną funkcję, mianowicie wsparcie technologii AMD FreeSync. Do tej pory posiadały one jedynie zgodność z NVIDIA G-Sync.

Telewizory LG OLED wreszcie uwydatnią możliwości nowych konsol

Telewizory OLED marki LG do tej pory były już od roku 2019 gotowe na nową generację konsol. Mianowicie już w zeszłym roku posiadały porty HDMI 2.1 i obsługiwały 4K przy 120 FPS, a także format przesyłania dźwięku HDMI eARC, jak również automatyczny tryb gry.

Pod koniec 2019 otrzymały także aktualizację z NVIDIA G-Sync, czyli technologii Variable Refresh Rate zapobiegającej rozrywaniu się ramek obrazu, gdy gry mają problemy z utrzymaniem płynności. Oprócz tego G-Sync redukuje efekt judder, czyli rwania ruchów kontrolera (czy czegokolwiek, czego używamy do sterowania) przy zaburzeniach tzw. framepacingu.

Tegoroczna linia LG OLED CX będzie dostępna także w 48 calach, fot. LG

Jednak raczej mało kto myślał na poważnie o używaniu telewizora OLED do PC-ta. G-Sync nie jest z kolei przystosowany do konsol. No i właśnie tutaj firma w tym roku wprowadza AMD FreeSync, które przyda się już pod PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Dzięki temu telewizory LG OLED na rok 2020 w zasadzie zaoferują każdą najważniejszą funkcję pod nową generację konsol i tym samym zarówno u głównego rywala, Samsunga, jak i tutaj nie zabraknie nam niczego, co przyda się nam na PS5 i Xbox Series X w przyszłości.