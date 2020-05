LG zachęca do nowej aplikacji do telewizorów. Działa gorzej niż poprzednia

Udostępnij:

LG w kwestii swoich telewizorów wiele rzeczy robi świetnie i wzorcowo. Chodzi tutaj zarówno o platformę webOS, wygodę podłączania urządzeń i komunikacji z nimi, jak i wiele pomniejszych aspektów. Jednakże do tej pory firma nie mogła pochwalić się świetną aplikacją mobilną do kontrolowania telewizora. Teraz, gdy to zrobiła, owszem - sporo zmieniło się na lepsze, ale najważniejsza w niej rzecz - nie działa.

LG ThinQ od teraz kontroluje Twój telewizor, ale...

Kilka dni temu firma LG zakomunikowała wewnątrz mobilnej aplikacji LG TV Plus, że funkcje dotyczące sterowania telewizorem przechodzą na apkę LG ThinQ, która przy okazji umożliwia sterowanie innymi połączonymi urządzeniami, np. tymi od tzw. inteligentnego domu. LG zachęcało przy okazji do przejścia na nową aplikację.

Tak wygląda stara aplikacja LG TV Plus i komunikat o zintegrowaniu funkcjonalności z LG ThinQ, fot. Jakub Krawczyński

LG TV Plus było aplikacją trącącą już nieco myszką i niekoniecznie aż tak wygodną, jak u konkurencji. Apka LG ThinQ jest nowoczesna, schludna i lepiej integruje się z Androidem. Wreszcie godny konkurent Samsung SmartThings.

I tutaj pojawia się jednak największa przeszkoda, która dla mnie dyskwalifikuje apkę LG ThinQ z użytku codziennego. Aplikacja ta bowiem, w przeciwieństwie do LG TV Plus, nie potrafi wybudzać telewizora z uśpienia przez Wi-Fi. Sprawdzałem na każdy możliwy sposób, także po stronie telewizora, gdzie zrobiłem cały ten proces łączenia urządzeń od zera. Niestety pomimo włączonych stosownych opcji, nie mogę włączyć komórką swojego uśpionego telewizora.

W LG ThinQ możemy m.in. kontrolować pilot z poziomu szuflady aplikacji w Androidzie, fot. Jakub Krawczyński

Bardzo szkoda, bo w zasadzie wszystkie zmiany w LG ThinQ są jak najbardziej na plus. Przede wszystkim możliwość kontrolowania telewizora z szuflady aplikacji. Liczę na to, że LG szybko zidentyfikuje i naprawi ten problem – bo niewielki pożytek z tego, że możemy telewizor wyłączać, skoro nie możemy go włączać.

LG TV Plus oraz LG ThinQ na Androida są dostępne w naszym katalogu oprogramowania.