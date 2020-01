Lansweeper 7.2.107

​Pobierz program

Lansweeper to rozbudowane narzędzie służące do przeprowadzania inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w naszej sieci i oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych urządzeniach.

Poza wyżej wymienioną funkcjonalnością, Lansweeper posiada także szereg innych, wyjątkowo przydatnych opcji, które docenią administratorzy. Z poziomu głównego okna programu lub przeglądarki internetowej możemy przeprowadzać rozmaite operacje na komputerach w trybie zdalnym, wykrywać urządzenia, monitorować stan aktualizacji zainstalowanych programów, generować raporty, a także dowiedzieć się, jakie zmiany zostały wprowadzone na komputerach podłączonych do sieci.

Co ciekawe, do wykonywania tych czynności nie musimy instalować Lansweepera na każdym pececie w sieci – wystarczy, że będzie on dostępny na stanowisku administratora. Kiedy jednak zechcemy pracować poza siecią lokalną (w Internecie), konieczne będzie zainstalowanie stosownego oprogramowania na śledzonych komputerach.

Lansweeper to zaawansowane oprogramowanie adresowane głównie dla doświadczonych użytkowników (np. administratorów sieci firmowych), choć w sporadycznych sytuacjach może być przydatne także w domu. Narzędzie charakteryzuje się dość przejrzystym i intuicyjnym interfejsem.