Laptop do pracy kreatywnej – jakie preferencje mają twórcy? Badamy opinie

Partnerem materiału jest HP.

Branża kreatywna w zasadzie w całości przeniosła się już do świata cyfrowego – rysownicy, graficy, montażyści dźwięku i wideo spędzają godziny przed ekranami komputerów. Liczba pobrań używanych przez nich programów z naszego katalogu wskazuje, że także wśród Czytelników dobrychprogramów mamy wielu przedstawicieli branży kreatywnej. Trend ten dostrzegają rzecz jasna producenci sprzętu, którzy mają twórcom coraz więcej do zaoferowania.

Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, aby ktoś modelował, a następnie renderował projekt 3D czy zajmował się projektowaniem grafiki użytkowej, interfejsów czy stron na czymś innym niż masywna, stacjonarna stacja robocza. Dziś jednak sytuacja wygląda zgoła inaczej, a stacja robocza, która sprosta wymaganiom branży kreatywnej może ważyć tyle co dwie butelki wody i mieścić się w torbie lub plecaku. Należy jednak pamiętać, jak bardzo zróżnicowana jest branża kreatywna – to właśnie dlatego zdecydowaliśmy się Was zapytać o preferencje, oczekiwania i wymagania wobec laptopa, który mógłby być wykorzystywany do pracy twórczej. Pytamy nie tylko o jakość czy wielkość ekranu, ale także mobilność czy funkcje dodatkowe. Zapraszamy do udziału.

Wyniki posłużą do przygotowania przydatnej infografiki, dzięki której dowiemy się, jakie aspekty techniczne laptopa kierowanego do branży kreatywnej są dla jej przedstawicieli najważniejsze. Biorąc pod uwagę jej rozległość, postanowiliśmy w przypadku kilku pytań oddać Wam głos – zachęcamy więc do udzielania własnych odpowiedzi w pozycjach "Inne".

