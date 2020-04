Laptopy do szkoły. Jak laptop wybrać do nauki zdalnej?

Udostępnij:

W czasach powszechnej cyfryzacji niemal każdej dziedziny naszego życia laptop jest podstawowym narzędziem pracy. Jest on niezbędny nie tylko pracownikom biurowym, ale również uczniom, którzy dzięki laptopowi z dostępem do internetu mogą poszerzać swoją wiedzę, a także – w dobie pandemii koronawirusa – uczestniczyć w lekcjach online. Sprawdź, jaki laptop do szkoły kupić i czym powinien charakteryzować się laptop do nauki zdalnej! Dzięki Media Expert możesz zamówić laptop do szkoły z dostawą pod drzwi!

Laptop do szkoły – najważniejsze cechy

Przy wyborze odpowiedniego laptopa dla ucznia warto w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę jego zastosowanie. Ma on służyć przede wszystkim nauce, więc nie musi mieć bardzo zaawansowanych parametrów technicznych jak np. laptopy gamingowe. Wśród ważnych kryteriów, które należy uwzględnić przy zakupie laptopa, można wymienić:

Wagę – dziecko powinno bez problemów samemu podnosić i przenosić sprzęt. Z tego powodu waga laptopa przeznaczonego do nauki nie powinna przekraczać 3 kg (im mniej, tym lepiej).

Obudowę – z racji tego, że dziecko może przez przypadek upuścić sprzęt, to powinien być on solidnie wykonany. Obudowa może być wykonana np. aluminium lub innego – odpornego – materiału.

Matrycę – jest to istotny element przede wszystkim z uwagi na wzrok dziecka. Najlepiej postawić na laptopa dla ucznia z matową lub antyodblaskową powłoką.

Akumulator – dziecko nie zawsze może pamiętać o konieczności ładowania laptopa, dlatego też warto, by urządzenie było wyposażone w akumulator o dużej pojemności.

Laptopy dla ucznia – nasze propozycje

Przygotowaliśmy cztery propozycje najlepszych laptopów do szkoły:

1. Laptop LENOVO IdeaPad S145-14ILW:

Wśród licznych zalet tego laptopa należy w pierwszej kolejności wymienić: 14-calową przekątną ekranu, małą wagę (zaledwie 1,8 kg), a także dysk SSD, dzięki któremu szybko przetwarza dane i działa płynnie. Na uwagę zasługuje także wytrzymałość, a także wysoka jakość dźwięku i obrazu. Zaletą laptopa Lenovo jest również jego cena – jak na swoje bardzo dobre parametry, jest ona bardzo przystępna.

2. Tablet HUAWEI MediaPad T5

Tablet ten w naszym zestawieniu znalazł się nie przez przypadek. Jeśli dokupimy do niego klawiaturę, to może on z powodzeniem zastąpić laptopa. Charakteryzuje go – stosunkowo duży rozmiar – 10-calowy o rozdzielczości Full HD oraz wbudowane dwa wzmacniacze STEREO, które gwarantują bardzo dobrą jakość dźwięku. Niewątpliwym atutem tego tabletu jest jego waga – zaledwie 460 g, co czyni go idealnym urządzeniem do nauki online.

3. Laptop ASUS VivoBook 15

Ten nieco droższy laptop to dobra inwestycja na przyszłość. Urządzenie to posiada 15,6-calową przekątną ekranu, czterordzeniowy procesor, wydajną kartę graficzną i szybki dysk SSD. Zaletą tego laptopa jest jego waga – mimo stosunkowo dużych gabarytów waży zaledwie 1,7 kg, co czyni go idealnym laptopem do szkoły.

4. Laptop LENOVO IdeaPad C340-14IWL

